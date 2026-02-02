Jugador de Selección Colombia 'tambalea' para el Mundial: "Va a ser un problema"

El panorama de Kevin Castaño de cara al Mundial 2026 comienza a generar inquietud, luego de la falta de continuidad que atraviesa en River Plate, situación que podría afectar su presencia en futuras convocatorias de la Selección Colombia.

El volante de marca, de 25 años, ha perdido protagonismo en el arranque del Apertura 2026 del fútbol argentino, al punto de no haber sumado minutos en las tres fechas que ha disputado hasta el momento el conjunto Millonario.

River Plate inició el año con triunfo 0-1 ante Barracas Central, posteriormente se impuso 2-0 frente a Gimnasia en condición de local y más recientemente igualó 0-0 ante Rosario Central. En ninguno de estos compromisos Kevin Castaño hizo parte de la rotación del equipo dirigido por Marcelo Gallardo.

La ausencia del colombiano en la competencia local no pasó desapercibida y fue tocada en el programa ‘Planeta Fútbol’ de RCN y Win Sports, donde Carlos Antonio Vélez advirtió que la situación del mediocampista podría traer consecuencias a nivel de selección.

“Si Castaño sigue sin jugar en River, va a ser un problema”, señaló el analista en la emisión de este lunes 2 de febrero, haciendo referencia directa al impacto que la falta de ritmo competitivo puede tener en el proceso rumbo a la Copa del Mundo.

Jugadores que podrían remplazar a Kevin Castaño en Selección Colombia

Cabe recordar que Kevin Castaño es un futbolista habitualmente convocado a la Selección Colombia, aunque generalmente parte como suplente, por detrás de Jefferson Lerma y Richard Ríos, quienes han sido las primeras opciones en su posición.

Además, el cuerpo técnico que encabeza Néstor Lorenzo maneja otras alternativas como volantes de primera línea, entre ellos Nelson Deossa, actualmente en el Real Betis; Gustavo Puerta, en Racing de Santander; y Juan Camilo Portilla, del Athletico Paranaense.

Así las cosas, el presente de Castaño en River Plate se convierte en un factor clave para su futuro inmediato con la Tricolor, teniendo en cuenta que la continuidad en club suele ser determinante en la conformación de la lista para el Mundial.