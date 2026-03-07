Duro golpe para el Movistar: referente se baja de la París Niza

La 84ª edición de la París-Niza se disputará este año entre el 8 y el 15 de marzo, reconocida ‘Carrera hacia el Sol’ que arrancará en la región de Achères y finalizará una semana después en la ciudad francesa de Niza, competencia que combinará oportunidades para velocistas, una contrarreloj por equipos y exigentes etapas de montaña que seguro serán decisivas para la clasificación general.

Para esta reconocida carrera del calendario UCI WorldTour el Movistar Team ha preparado una nómina de siete corredores donde una de sus máximas estrellas ha quedado afuera por lesión.

Figura del Movistar Team no se recuperó y será baja en la París Niza 2026

Se trata del escalador belga Cian Uijtdebroeks, quien fue uno de los fichajes más importantes del Movistar Team para esta nueva temporada, corredor de apenas 23 años que dejó el Visma | Lease a Bike para sumarse a las filas del equipo encabezado por Eusebio Unzué.

El equipo español esperó hasta el último momento al escalador belga, sin embargo, no pudo recuperarse tras la caída sufrida en la reciente Volta a la Comunitat Valenciana, donde Cian presentó una fractura en su clavícula derecha y en su muñeca izquierda.

Se espera que Uijtdebroeks vuelva a montarse en la bicicleta para la Volta a Catalunya que comienza el 23 de marzo, sin embargo, en la ‘M’ no descartan un regreso anticipado del corredor belga, siendo la Milán‑Turín del 18 de marzo como posible escenario donde reaparecería.

La nómina del Movistar Team para la París Niza 2026

El equipo español (que no tendrá a los colombianos Nairo Quintana ni Diego Pescador en esta competencia) ha buscado suplir esa baja de Cian Uijtdebroeks con un bloque sólido de ciclistas donde aparece Iván Romeo, el más reciente campeón de la Vuelta a Andalucía que se prevé busque victorias de etapa y un puesto dentro del Top 10 de la París Niza.

Además, otro de los nombres destacados en el Movistar es Raúl García Pierna, que probablemente busque una victoria de etapa, ciclista que estará acompañado también de pedalistas de otros cortes como Pablo Castrillo, el venezolano Orluis Aular, Lorenzo Milesi, el ecuatoriano Jefferson Cepeda y Michel Hessmann.

