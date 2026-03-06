Tirreno Adriático 2026: solo dos colombianos participarían en la carrera

Un día después de que inicie la París Niza, será el turno de la Tirreno Adriático, otra emblemática carrera por etapas que se presenta en este marzo y que será nuevamente testigo del talento de los mejores ciclistas de la UCI World Tour.

Ganadores de Grandes Vueltas, ‘clasicomanos’ y velocistas de la más alta categoría están confirmados en esta competencia, que recordemos dará inicio el próximo lunes y se extenderá hasta el domingo 15 de marzo.

Los favoritos y los colombianos que participarían en la Tirreno Adriático 2026

Varias estrellas de la UCI World Tour harán presencia en esta competencia, donde se destacan los nombres de Primoz Roglic, corredor esloveno que junto con Jai Hindley liderarán al Red Bull - BORA – hansgrohe, además, el mexicano Isaac del Toro aparece como el arma del UAE Team Emirates, mientras que Richard Carapaz y Ben Healy representarán al EF Education – EasyPost.

En cuanto a los colombianos, el bogotano Santiago Buitrago aparece en la nómina del Astana junto con el italiano Antonio Tiberi, mientras que Egan Bernal comandaría al INEOS Grenadiers junto con el neerlandés Thymen Arensman, aunque en las últimas horas llegaron reportes de una posible ausencia del reciente Campeón Nacional de Ruta, así que habrá que esperar información oficial de la escuadra británica.

Por otro lado, el Team Visma | Lease a Bike presenta a Wout van Aert y Matteo Jorgenson, Mathieu van der Poel encabeza el listado del Alpecin-Premier Tech, Julian Alaphilippe aportará su experiencia al Tudor Pro Cycling Team, mientras que la cuotya de velocistas estará representada por Jonathan Milan (Lidl-Trek) y Kaden Groves, del Alpecin-Premier Tech.

Así será la Tirreno Adriático 2026

Se viene la 61ª edición de la Tirreno Adriático, prueba ciclística que cruzará cinco regiones italianas con un recorrido variado para todo tipo de corredores, que recordemos incluye una contrarreloj individual en su primera etapa, así como también subidas cortas, exigentes desafíos montañosos y un recorrido plano ideal para los velocistas en su último día de acción.

