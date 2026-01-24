Duro golpe para Santi Buitrago en el Tour Down Under: se aleja el podio

Santiago Buitrago inició esta nueva temporada con el Bahrain Victorious participando en el Tour Down Under, carrera por etapas que se desarrolla en territorio australiano y que también tiene la presencia de otro colombiano, Juan Sebastián Molano (UAE Team Emirates).

El escalador bogotano de 26 años era en la previa uno de los grandes favoritos a pelear el podio en esta competencia de categoría UCI World Tour, compartiendo ese protagonismo con el ecuatoriano Jonathan Narváez (UAE Team Emirates), el británico Adam Yates (UAE Team Emirates), el australiano Ben O’Connnor (Team Jayco-AlUla) y el español Javier Romo (Movistar Team).

Modifican etapa en el Tour Down Under y quitan importante ascenso

La organización de esta carrera ha decidido acortar la cuarta etapa debido al peligro de incendio “extremo” que existe actualmente en las Mount Lofty Ranges y ante la previsión de temperaturas máximas que podrían alcanzar los 43 grados.

Es una medida pensada en asegurar la salud de los corredores ante las extremas condiciones climáticas, sin embargo, reducir la distancia de la etapa pone en jaque las aspiraciones de Santiago Buitrago por asegurarse un puesto en el podio, ya que el ascenso para llegar a Willunga Hill ha sido eliminado del trazado, uno de los puntos más emblemáticos de la prueba australiana.

Buitrago queda en jaque en su primera carrera del año

Con esta modificación, la clasificación general queda casi definida a falta de dos etapas por disputarse, pues ahora el recorrido de este sábado 24 de enero será prácticamente llano con 131 kilómetros que finalizan en High Street, en la localidad de Willunga.

Habrá que esperar entonces si en la última etapa del domingo (que tiene subida a Stirling de apenas un 3.7% de desnivel) se pueden presentar algunos cambios en la clasificación general, sin embargo, la situación se complica para Santiago Buitrago que de momento se ubica en la casilla 16 a 2′06″ del líder Jay Vine (UAE Team Emirates).