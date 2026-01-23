Tour Down Under 2026: clasificación general tras 3 etapa; así van los colombianos

Sigue avanzando de buena manera el Tour Down Under 2026 y el viernes 23 de enero se llevó a cabo la tercera etapa en medio de un calor intenso y estrategia definida que destacó la profundidad del pelotón en este arranque de temporada del UCI WorldTour.

Tras las primeras dos jornadas que ofrecieron emoción y cambios en la clasificación, este tercer tramo constó de 140,8 km de recorrido entre Henley Beach y Nairne. Esta carrera se perfiló como la oportunidad ideal para los velocistas con un perfil relativamente llano en donde justamente brilló Sam Welsford al llegar en la primera casilla, pero también la cual se encargó de dejar "mal parados" a los colombianos.

Clasificación general Tour Down Under: así van los colombianos

La etapa transcurrió bajo los 30 °C, lo que añadió un factor de desgaste importante para los corredores, aunque no alteró de todo la clasificación general. Sobre los últimos 10km, con las fuerzas intactas en el grupo principal, se convirtió en una auténtica batalla de velocidad en la ciudad de Nairne, donde Sam Welsford (INEOS Grenadiers) se impuso con autoridad al esprint tras un lanzamiento perfecto de su equipo.

Welsford, un sprinter sólido y constante, fue capaz de superar en los metros finales a sus principales perseguidores, rivales como Tobias Lund Andresen (Decathlon CMA CGM) y Lewis Bower (Groupama-FDJ), quienes completaron el podio con el mismo tiempo que el vencedor.

Fue una victoria que no solo refleja la calidad de Welsford, sino también la excelente labor de INEOS Grenadiers. Lamentablemente en este panorama positivo para el equipo de Egan Bernal, sus compatriotas presentes en esta competencia no destacaron el todo al llegar en posiciones bastante bajas, Juan Sebastián Molano en la casilla 111 y Santiago Buitrago en la 65, aunque el bogotano logra mantener una posición favorable en la general.

1. Jay Vine (UAE Team Emirates) - 9:50:16

2. Jonathan Narváez (UAE Team Emirates) - a 6″

3. Mauro Schmid (Team Jayco AlUla), a 1′05″

4. Harry Sweeny (EF Education), a 1′12″

5. Marco Brenner (Tudor Pro Cycling), a 1′14″

6. Andreas Kron (Uno-X Mobility), a 1′16″

7. Michael Leonard (EF Education), a 1′22″

8. Andrea Raccagni (Soudal Quickstep), a 1′22″

9. Adam Yates (UAE Team Emirates), a 1′23″

10. Anton Charmig (Uno-X Mobility), a 1′23″

...

31. Santiago Buitrago (Bahrain Victorious), a 2′06″

114. Juan Sebastián Molano (UAE Team Emirates), a 13′44″









¿Cuándo será la etapa 4 del Tour Down Under 2026?

El sábado 24 de enero se correrá la cuarta etapa del Tour Down Under, en donde se espera que Buitrago y Molano vuelvan a tomar protagonismo en la carrera que se llevará a cabo desde Brighton hasta Willunga con un recorrido total de 130.8km.







