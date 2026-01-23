Nairo y los otros dos colombianos que estarán en el Gran Premio Castellón 2026

Varios ya han sido los ciclistas colombianos que han tenido su primera competencia oficial en este 2026, Santiago Buitrago (Bahrain Victorious) y Juan Sebastián Molano (UAE Team Emirates) están compitiendo en el Tour Down Under (que acaba este domingo 25 de enero), mientras que Nairo Quintana y Diego Pescador hicieron presencia con el Movistar Team en la ‘Classica Morvedre’.

Pues bien, el calendario no para en el ciclismo y el equipo telefónico ha vuelto a incluir a Nairo Quintana en una prueba establecida en su calendario, donde el pedalista boyacense hace parte de la nómina que estará en el Gran Premio Castellón-Ruta de la Cerámica, carrera de un día de categoría UCI 1.1 que hace parte del Tour Europeo y que se disputará este sábado 24 de enero.

Nairo y otros dos colombianos presentes en el Gran Premio Castellón 2026

El ciclista colombiano de 35 años, que en la ‘Classica Morvedre’ atacó antes del último ascenso a falta de 34 kilómetros para la meta, finalmente no pudo sostener el ritmo de otros corredores y terminó en el puesto 16 de la prueba, mientras que su compatriota Diego Pescador rozó el triunfo quedando en el segundo lugar superado en el sprint definitivo por el italiano Christian Scaroni (Astana).

Ahora Nairo se alista para su siguiente desafío del año, sin embargo, esta vez estará acompañado por otros dos colombianos que militan en otro equipo distinto al Movistar, se trata de Martín Santiago Herreño y Edward Cruz, quienes defienden los colores del Bardiani-CSF 7 Saber, equipo ciclista profesional italiano de categoría UCI ProTeam.

Jóvenes ciclistas colombianos estarán en el Gran Premio Castellón

Esta competencia que presenta un exigente trazado de 171.1 kilómetros entre Castellón y Onda (territorio español), tendrá dos jóvenes colombianos buscando destacarse, ambos de 19 años y nacidos en Bogotá que siguen sumando experiencia en el ciclismo internacional.

Una prueba que mezcla WorldTeams y ProTeams, donde los corredores afrontarán el Alto de la Serranatella, de 14 kilómetros justo a la mitad del recorrido, luego, llegará el Collado de Ayódar, que concluye a solo 11 kilómetros de meta, con 5 kilómetros al 4,5% y algunas rampas más complicadas, lugar donde se pueden presentar ataques antes del descenso y en el llano final hacia Onda.