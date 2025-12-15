Ineos confirmó a un medallista olímpico como gregario de Egan Bernal y compañía

El INEOS Grenadiers anunció este lunes 15 de diciembre la incorporación de un medallista olímpico para la próxima temporada, reforzando su proyecto deportivo de cara a 2026.

A través de sus canales oficiales, la escuadra británica confirmó el fichaje del australiano Samuel Welsford, quien se unirá al equipo a partir de 2026 con un contrato por dos años.

Welsford, de 29 años, es un pedalista con claras aptitudes en el terreno llano y una sólida trayectoria tanto en el ciclismo de ruta como en la pista, donde ha construido buena parte de su prestigio internacional.

Las medallas de Sam Welsford

Su palmarés olímpico lo respalda: ganó medalla de plata en Río de Janeiro, bronce en Tokio y oro en París, todas en la prueba de persecución por equipos.

En ruta, el australiano también ha mostrado un alto nivel. En 2025 se destacó al ganar tres etapas del Tour Down Under, la primera carrera WorldTour de la temporada.

Desde INEOS resaltaron que Welsford llega como uno de los sprinters más rápidos del pelotón y trabajará de la mano con Elia Viviani, recientemente retirado y ahora director deportivo del equipo.

“La velocidad explosiva de Sam, su pedigrí en pista y su inteligencia táctica lo convierten en una incorporación clave para nuestras ambiciones en 2026”, señaló el equipo en su comunicado.

Por su parte, el ciclista expresó su entusiasmo: “Estoy muy emocionado de convertirme en Grenadiers. Siento que este es el entorno perfecto para seguir progresando como velocista y perseguir grandes resultados”.