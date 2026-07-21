Egan Bernal ascendió en la clasificación general del Tour de Francia tras etapa 16

Terminó la etapa 16 del Tour de Francia, una contrarreloj individual que marcó un punto importante en lo que sería la clasificación general de la competencia, en especial para los colombianos, los cuales no tuvieron mucho protagonismo.

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En esta ocasión, Remco Evenepoel confirmó por qué es considerado uno de los mejores contrarrelojistas del mundo al imponerse en la etapa 16 del Tour de Francia 2026 en un tiempo de 32:19, superando por 28 segundos al líder de la clasificación general, Tadej Pogačar. Mientras que el panorama para los pedalistas colombianos fue completamente diferente.

Colombianos en la clasificación general del Tour de Francia tras la etapa 16

La jornada, disputada entre Passy y Combloux, era una de las más esperadas de esta edición por tratarse de una contrarreloj individual en terreno exigente. Evenepoel, campeón mundial de la especialidad, salió decidido a marcar diferencias desde el primer punto de control y mantuvo un ritmo impresionante durante todo el recorrido.

Pogačar, quien defendía la camiseta amarilla, también realizó una gran actuación y terminó en la segunda posición de la etapa. Sin embargo, los 28 segundos cedidos ante Evenepoel permitieron al belga recortar parte de la diferencia en la clasificación general, aunque el esloveno continúa como sólido líder de la carrera.

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Por el lado de los ciclistas colombianos, la contrarreloj representó un reto importante em donde Egan Bernal fue el mejor de los nacionales al cruzar la meta en la casilla 22, a 3 minutos y 41 segundos del ganador. El campeón del Tour de 2019 mostró regularidad en un terreno que históricamente no ha sido su mayor fortaleza y logró mantenerse dentro del grupo de los mejores de la clasificación general.

15. Egan Bernal (Netcompany Ineos), a 45′ 03′'

26. Einer Rubio (Movistar Team), a 1h 32′ 09′'

39. Harold Tejada (XDS Astana), a 1h 58′ 45′'

47. Sergio Higuita (XDS Astana), a 2h 12′ 21′'

Clasificación general del Tour de Francia luego de la etapa 16

1. Tadej Pogačar (UAE Team Emirates) - 56:14:18

2. Remco Evenepoel (Bora-Hansgrohe), a 4'32"

3. Isaac del Toro (UAE Team Emirates) a 6'51"

4. Paul Seixas (Decathlon CMA CGM) a 7'11"

5. Juan Ayuso (Lidl-Trek) a 9'22"

6. Mattias Skjelmose (Lidl-Trek) a 10'14"

7. Lenny Martínez (Bahrain Victorious) a 12'50"

8. Thomas Pidcock (Pinarello Q36.5) a 12'58"

9. Jordan Jegat (Totalenergies) a 22'50"

10. Yannis Voisard (Tudor Pro Cycling Team) a 24'18"