Jugador de Selección Colombia presenta exámenes con Liverpool

Con la finalización de la Copa Mundial 2026 los clubes de las grandes ligas comienzan a intensificar trabajos con respecto al mercado de fichajes, en donde los colombianos ya se empiezan a robar el protagonismo, en especial los que han portado la camiseta de la Selección Colombia.

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Es justamente Samuel Martínez el que se roba todas las miradas en este momento, ya que se encuentra viajando junto a su representante hacia Inglaterra, en donde comenzará a realizar los exámenes médicos para posteriormente firmar contrato con Liverpool.

Samuel Martínez ultima detalles para firmar con Liverpool

El talento colombiano sigue dando de qué hablar en el mundo del fútbol en sus distintas categorías, pero una de las que ha tenido mayor impacto en el último tiempo es la juvenil de los hombres, la cual ha destacado en los Mundiales y competencias como los Sudamericanos.

En esta ocasión hay que hablar precisamente de la Selección Colombia que se encargó de ganarle el Sudamericano Sub 17 a Argentina y en donde brilló Samuel Martínez Debido, lo que le permitió que varios clubes del viejo continente se interesaron en contar con los servicios de Samuel.

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Sin embargo terminó siendo Liverpool el equipo que hizo una mejor oferta por el colombiano formado en las divisiones menores de Atlético Nacional.

La contratación de Martínez no se dio de inmediato debido a que el jugador todavía es menor de edad, pero por el momento el conjunto inglés quiere tener todo preparado para la firma del contrato y comenzaría con los exámenes médicos, razón por la cual el mediocampista ya estaría rumbo a Liverpool.

El plan de Liverpool con Samuel Martínez

Se destapó un detalle que casi nadie conocía y este es que se espera que el jugador se una a la pretemporada del plantel profesional a partir de la siguiente pretemporada. Así mismo, jugaría su primer año con las categorías Sub 19 y 21 del club.

“El traspaso de Samuel Martínez al Liverpool es un hecho, según se informa. Próximos pasos: proceso de visado y viaje a Inglaterra para exámenes médicos. Después, firmará un contrato de cinco años”, comentó sobre el asunto el periodista Florian Plettenberg, especializado en el mercado de fichajes.

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Martínez estuvo en carpeta de Asenal, Manchester City, Chelsea y Bayern Munich

El nombre del colombiano estuvo en carpeta de varios gigantes europeos. Clubes como FC Bayern Munich, Borussia Dortmund, Arsenal FC, Chelsea FC, Manchester City FC y Tottenham Hotspur FC siguieron de cerca su evolución durante los últimos meses.