Después de la fecha de descanso del Tour de Francia 2026 el lunes 20 de julio, las emociones del ciclismo regresaron para dar de qué hablar con una competencia contra el tiempo. La primera prueba de contrarreloj individual fue protagonista con un perfil que le podía dar la mano a grandes velocistas como Remco Evenepoel que esperaba recortar distancias frente a Tadej Pogacar.

Este recorrido de la contrarreloj tuvo un perfil de 26,1 kilómetros entre Evian-les-Bains y Thonon-les-Bains. Entre el recorrido de esta etapa 16 del Tour de Francia, los ciclistas tuvieron que lidiar con un único puerto de montaña que es nada más ni nada menos que Larringes de segunda categoría con 9,7 kilómetros.

Bajo ese panorama, no solo fue ideal para los velocistas, sino que también tuvo puntos para los escaladores en esta única cota en la mitad de los 26 kilómetros recorridos. Finalmente, el ganador fue Remco Evenepoel, un especialista en estos perfiles.

REMCO SUPERÓ A BRUNO ARMIRAIL Y SE QUEDÓ CON LA CRONO

Antes de arrancar esta etapa 16, la diferencia entre Tadej Pogacar frente a Remco Evenepoel ya era de cinco minutos en la clasificación general. Con los resultados de la contrarreloj, se bajó un poco la distancia de tiempo entre el esloveno y el belga.

Durante los primeros lanzamientos de los ciclistas, Kamil Gradek se convirtió en el primero en culminar ese recorrido de 26,1 kilómetros con un tiempo de 38:57 marcando el primer registro de la competencial. A la par de este trazado del polaco, Joshua Tarling ya había comenzado su participación y en los primeros kilómetros recorridos, estaba dejando un gran rendimiento.

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Lo del ciclista británico fue muy bueno. Joshua Tarling llegó a la meta con un tiempo de 34:21, es decir, tres minutos mejor que Milan Fretin que ostentaba el reconocimiento hasta ese momento de tener el mejor tiempo.

El tiempo de Joshua Tarling peligraba un poco con la salida de Filippo Ganna, otro especialista en este tipo de etapas donde los velocistas priman. El ciclista italiano no pudo con el británico, pero quedó en la segunda posición solo a cuatro segundos de Tarling.

Sin embargo, Bruno Armirail superó a Joshua Tarling en un recorrido en el que el francés llegó a siete segundos del inglés. Llegó con un tiempo de 34:14, dejando atrás a Tarling.

Infortunadamente para Bruno Armirail, Mattia Cattaneo fue mucho más rápido y lo venció con un tiempo de 34:01. Los cambios siguieron dando de qué hablar con la participación de Mattias Skjelmose con 33:23 dejando atrás a Cattaneo. Florian Lipowitz sufrió una caída y tuvo que abandonar el Tour de Francia.

Paul Seixas se acomodó segundo detrás de Mattias Skjelmose a solo doce segundos del danés e Isaac del Toro, tercero a 17 de Skjelmose. Sin embargo, fue Remco Evenepoel el que se llevó la carrera como era de esperarse. El belga superó a todos con un tiempo de 32:19:33 haciéndose inalcanzable.

Tadej Pogacar apretó para intentar superar a Remco Evenepoel, pero no alcanzó. Pogacar quedó a solo 28 segundos del ciclista del Red Bull Bora-hansgrohe. De esa forma, Remco se sigue acercando en la clasificación general que todavía mantiene el esloveno.