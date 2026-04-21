Egan Bernal brilló en la etapa 2 del Tour de los Alpes; así quedó en la clasificación general

El ciclista colombiano Egan Arley Bernal (INEOS Grenadiers) tuvo una destacada actuación este martes 21 de abril en la segunda etapa de la edición 49 del Tour de los Alpes.

Bernal brilló al finalizar la fracción de alta montaña de 147.5 kilómetros con inicio en Telfs y meta en Martell/Val Martello en la cuarta posición.

El colombiano sorprendió al remontar en el ascenso final al Passo Resia/Reschenpass e integrar el grupo de favoritos en el que impuso ritmo en beneficio de su compañero de equipo Thymen Arensman.

Al final, la fracción fue ganada por el italiano Giulio Pellizzari (Red Bull Bora Hansgrohe), quien demostró mayor fortaleza en el embalaje definitivo.

El top 3 del día lo completaron Thymen Arensman y Mattia Gaffuri (Team Picnic PostNL), mientras que Egan fue cuarto.

Clasificación general del Tour de los Alpes tras la etapa 2

La clasificación general es liderada por el italiano Giulio Pellizzari (Red Bull Bora Hansgrohe), en la segunda posición está el neerlandés Thymen Arensman (INEOS Grenadiers) a 4'' y tercero está el italiano Mattia Gaffuri (Team Picnic PostNL) a 6''.

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El top 5 lo completan el ruso/francés Aleksandr Vlasov (Red Bull Bora Hansgrohe) a 10'' y Egan Bernal (INEOS Grenadiers) a 10''.

Recorrido de la etapa 3 del Tour de los Alpes

La tercera etapa del Tour de los Alpes se disputará este miércoles 22 de abril y contará con un recorrido total de 174.5 kilómetros con inicio en Latsch/Lace y meta en Arco.

La jornada será de media montaña con un vertiginoso remate en descenso.