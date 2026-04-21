¡Figura descomunal! Wembanyama, elegido 'Defensa del Año' en la NBA

Victor Wembanyama pasa por el mejor momento de su carrera, el francés se convierte en un referente de la NBA, además de la distinción como el 'Defensa del Año' en la NBA, el pivot fue nominado a MVP.

Gilgeous-Alexander, Jokic y Wembanyama, finalistas al MVP de la NBA

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El canadiense Shai Gilgeous-Alexander, el serbio Nikola Jokic y el francés Victor Wembanyama son los tres finalistas al MVP de la temporada regular 2025-26, según anunció este domingo la NBA.

Gilgeous-Alexander, MVP en la 2024-25, ha liderado a los Oklahoma City Thunder al mejor balance de la NBA (64-18) con un promedio de 31,1 puntos por partido y un 55,3 % de acierto.

Jokic (Denver Nuggets), que ha sido tres veces MVP, ha promediado un triple-doble con 27,7 puntos, 12,9 rebotes y 10,7 asistencias, mientras que Wembanyama (San Antonio Spurs) lidera la liga en tapones con 3,1 por partido, además de 25 puntos y 11,5 rebotes.

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Además del MVP, la NBA también anunció los finalistas del resto de sus premios, como el de 'Rookie' del Año, que se disputarán Cooper Flagg (Dallas Mavericks), Kon Knueppel (Charlotte Hornets) y V.J. Edgecombe (Philadelphia 76ers).

Los finalistas al jugador 'Clutch', que distingue al mejor en los finales apretados, son el propio Gilgeous-Alexander, Jamal Murray (Nuggets) y Anthony Edwards (Minnesota Timberwolves).

El mejor Sexto Hombre saldrá de la selección entre el mexicano Jaime Jáquez Jr. (Miami Heat), Keldon Johnson (Spurs) y Tim Hardaway Jr. (Nuggets).

Jalen Duren (Pistons), Deni Avdija (Portland Trail Blazers) y Nickeil Alexander-Walker (Atlanta Hawks) se disputarán el premio al Jugador Más Mejorado.

Finalmente, los nominados a mejor Entrenador del Año son Joe Mazzula (Boston Celtics), Mitch Johnson (Spurs) y J.B. Bickerstaff (Pistons).

El pívot francés Victor Wembanyama ha sido elegido por primera vez como el 'Defensa del Año' en la NBA

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Wembanyama, de los San Antonio Spurs, fue elegido por unanimidad por un jurado de 100 votantes, algo que nunca había ocurrido desde la instauración del premio en la temporada 1982-83.

El pívot francés recibió 500 votos, seguido de Chet Holmgren, de los Oklahoma City Thunder (239 votos), y Ausar Thompson, de los Detroit Pistons (60 puntos).

Wembanyama, ganador del 'Rookie del Año' en 2024, era el favorito para el 'Defensa del Año' la temporada pasada hasta que cayó lesionado por una trombosis en el hombro.

Esta temporada ha firmado 25 puntos y 11,5 rebotes de promedio y ha liderado la liga con 3,1 tapones por partido. El francés es también uno de los finalistas al MVP, junto a Shai Gilgeous-Alexander y Nikola Jokic.

Además, 'Wemby' ha conducido a los Spurs a sus primeros 'playoffs' en siete temporadas tras una excelente campaña con un balance de 62-20.