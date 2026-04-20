Develan la próxima carrera de Nairo Quintana con el Movistar

Se conoció cuál sería la próxima carrera de Nairo Quintana en el calendario 2026, en medio de lo que será su última temporada como ciclista profesional. El boyacense volvería a competencia en territorio español, en una prueba que ya sabe lo que es ganar.

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Nairo correrá la Vuelta a Asturias 2026

Todo apunta a que Nairo disputará la Vuelta a Asturias 2026, una competencia de cuatro etapas que se llevará a cabo entre el jueves 23 y el domingo 26 de abril, en un recorrido que tradicionalmente favorece a los escaladores.

Aunque el Movistar Team aún no ha hecho oficial su nómina para esta carrera, se da como un hecho que Quintana hará parte del equipo que afrontará la prueba, siendo uno de los líderes naturales de la escuadra.

El colombiano llega a este compromiso tras su participación en la Vuelta a Cataluña, su más reciente competencia, donde finalizó en la posición 42 de la clasificación general y en la casilla 38 de la montaña, en una actuación discreta.

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Nairo ya ganó la Vuelta a Asturias

Sin embargo, la Vuelta a Asturias representa un terreno conocido para Nairo, quien ya sabe lo que es imponerse en esta carrera, pues fue campeón en la edición de 2017.

En aquella ocasión, el boyacense compartió el podio con el español Óscar Sevilla y el portugués Joao Benta, en una de las victorias destacadas de su trayectoria en el calendario europeo.

Cabe recordar que el propio Quintana anunció que 2026 será su último año en el ciclismo profesional, por lo que cada competencia adquiere un valor especial dentro de su despedida del pelotón internacional.

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Nómina del Movistar para la Vuelta a Asturias

Para esta carrera, el Movistar también contaría con la presencia del colombiano Diego Pescador, junto a corredores como Pelayo Sánchez, Markel Aranaz, Sebastián Castro, Roger Pareta y Javier Cubillas.

El Nu Colombia estará en la Vuelta a Asturias

Además, habrá presencia nacional con el equipo Nu Colombia, que acudiría con una nómina integrada por Rodrigo Contreras, Sergio Henao, Javier Jamaica, Juan Diego Alba, Carlos Gutiérrez, Sebastián Henao y Cristian Camilo Muñoz.