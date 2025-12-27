INEOS tomó importante decisión con Egan Bernal: “está en proceso”

Uno de los equipos de la UCI World Tour que quiere ser protagonista en el 2026 es el INEOS Grenadiers (conjunto donde militan los colombianos Egan Bernal y Brandon Rivera), buscando volver a la élite del ciclismo internacional que en los últimos años ha tenido al UAE Team Emirates y al Team Visma en la cima del circuito.

El conjunto británico se ha reforzado en varias de sus líneas buscando pelear triunfos en las grandes carreras que habrá en el 2026, donde se destacan nombres como el de Oscar Onley, el francés Kévin Vauquelin y los australianos Sam Welsford y Jack Haig.

INEOS tomó decisión con Egan Bernal para el 2026

Tras la contratación del británico Óscar Onley se crearon dudas acerca de la participación de Egan Bernal en las próximas competencias del INEOS Grenadiers, sin embargo, sería el propio Geraint Thomas (nuevo director de carreras) quien hablaría sobre el pedalista colombiano y el inmenso espaldarazo que le dará el equipo para los desafíos del 2026, sin miedo a mencionarlo como su mejor ficha.

"¿Por qué no podrá ganar otra vez una gran vuelta? Ya ha ganado antes. Es increíble ver cómo es como persona, el carácter y la lucha que tiene. Si alguien puede hacerlo, seguro que es él [...] Sí, todavía está en ese proceso, volviendo de un colapso horrible (el accidente que tuvo en 2022). Pero le vamos a dar todo lo que podamos para ayudarle a conseguirlo", aseguró Thomas sobre el colombiano en una charla reciente con el diario ‘Marca’.

INEOS eligió la gran carrera que tendrá Egan Bernal en el 2026

De acuerdo con los últimos reportes, el equipo británico ha decidido que Egan Bernal y el neerlandés Thymen Arensman vuelvan a ser colíderes del Giro de Italia tal y como sucedió el año pasado, recordando que el colombiano terminó séptimo en la clasificación general, mientras que el europeo acabó en la casilla 15.