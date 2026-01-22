Egan Bernal firmaría nuevo contrato con grande del WorldTour

Una nueva temporada deportiva en el mundo del ciclismo está a punto de comenzar y uno de los protagonistas es Egan Bernal, quien desde el final de 2025 le apuntó a los grandes títulos, pero ahora inicia el presente año con otra sorpresa con respecto a su futuro con el Ineos Grenadiers.

El futuro del ciclista colombiano continúa siendo uno de los temas más seguidos del ciclismo internacional, y en las últimas horas ha vuelto a cobrar fuerza la noticia de que está muy cerca de firmar una extensión de contrato con el equipo británico Ineos Grenadiers por cuatro años más.

Egan Bernal seguiría en la élite del ciclismo con Ineos Grenadiers

Según se dio a conocer en la página especializada en transferencias del mercado de fichajes en el mundo del ciclismo, Dnlbenson, el colombiano ya habría llegado a un acuerdo con la escuadra europea para extender su contrato por un par de temporadas más.

El objetivo entre Ineos y Egan Bernal sería competir juntos hasta 2030 y afrontar proyectos ambiciosos como el Giro de Italia y la Vuelta a España de 2026 y las siguientes temporadas del WorldTour, tomando en cuenta que este expira a finales del presente año.

Se espera que este posible nuevo contrato se confirme en los próximos días, justo antes de que empiecen las carreras del WorldTour para que sea una motivación rumbo a nuevos logros y títulos. Además, representa una apuesta importante del Ineos por mantener en su estructura a uno de los ciclistas más completos del pelotón que puedan llegar a intimidar a los otros grandes equipos.

El vencedor del Tour de France 2019, campeón del Giro d’Italia 2021 es una de las máximas esperanzas del ciclismo colombiano y de la escuadra inglesa. Mantener a un líder de la talla de Bernal ayuda a fortalecer tanto el bloque general como la ambición de pelear por títulos de etapa y clasificaciones generales en los principales eventos del calendario UCI WorldTour.





Primera carrera de Egan Bernal en 2026

Egan Arley Bernal está listo para su primera competencia oficial en la temporada 2026 y confirmó su participación en los Campeonatos Nacionales de Ciclismo, que se disputarán en el departamento de Cundinamarca, y tendrán como punto de salida y de meta el municipio de Zipaquirá.

El colombiano, que defenderá el título de campeón nacional, se mostró emocionado por el recorrido que tendrán Campeonatos Nacionales de Ciclismo que se correrá desde el 5 al 8 de febrero.















