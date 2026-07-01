Egan Bernal habló de su gran objetivo en el Tour de Francia 2026

Sorpresa causó este miércoles 1 de julio el NetCompany INEOS al anunciar su nómina para disputar el Tour de Francia, que dará inicio el próximo 4 de julio y se extenderá hasta el 26 del mismo mes.

La principal novedad tiene que ver con la presencia del pedalista colombiano Egan Arley Bernal, quien fue anunciado para la 'Grande Boucle', a pesar de que en un principio no tenía la carrera en su calendario.

Lea también No lo olvidan: el Tour de Francia tuvo un emotivo detalle con Egan Bernal

Bernal disputará su sexto Tour de Francia, a pesar de haber hecho parte del más reciente Giro de Italia, en el que terminó en la décima posición de la clasificación general.

Egan, que fue campeón de la prueba francesa en la temporada 2019, también dejó claro su objetivo..

Objetivo de Egan Bernal en el Tour de Francia 2026

Luego de confirmar su presencia en el Tour de Francia, el propio Egan Bernal destacó que la carrera es especial para él y está agradecido por volver.

Sin embargo, Egan, que aseguró estar en buenas condiciones y motivado, reconoció que ve difícil luchar por la clasificación general y tratará de buscar victorias de etapa.

Lea también Bombazo en el Ineos: Egan Bernal recibe la gran oportunidad para el Tour de Francia

"El Tour de Francia es una carrera especial para mí y estoy agradecido y feliz de volver a competir a este nivel. Me siento bien, estoy motivado y listo para darlo todo por este grupo de ciclistas", dijo Egan en el portal oficial del NetCompany INEOS.

"Feliz de volver a la carrera que tantas alegrías nos ha dado, y hacerlo vistiendo la camiseta de Campeón Nacional y llevando el Café de Colombia al mundo. El Tour es el Tour. Y vamos a luchar hasta el final", agregó.

Nómina del Netcompany INEOS para el Tour de Francia

Thymen Arensman, Egan Bernal, Tobias Foss, Filippo Ganna, Dorian Godon, Michał Kwiatkowski, Josh Tarling y Kévin Vauquelin.