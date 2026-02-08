Egan Bernal hizo un carrerón y es bicampeón de ruta de los Nacionales de Ciclismo

Zipaquirá volvió a albergar este domingo 8 de febrero los Campeonatos Nacionales de Ciclismo, y pues fue epicentro de la prueba de fondo de hombres élite, una jornada extensa, cambiante y cargada de emoción que terminó consagrando, otra vez, a Egan Bernal como el gran protagonista.

Con 210 kilómetros por delante, la carrera partió y terminó en el Mirador de Salinas, un escenario exigente que desde el inicio marcó diferencias y puso a prueba la resistencia de un pelotón lleno de nombres importantes del ciclismo colombiano.

Daniel Martínez se retiró de los Nacionales de Ciclismo

Desde los primeros compases, el ritmo fue intenso y la prueba empezó a mostrar sus primeros matices. Uno de los golpes más fuertes fue el retiro de Daniel Felipe Martínez, del Red Bull–Bora–Hansgrohe, llamado a ser protagonista y que se vio obligado a abandonar antes de entrar en la fase decisiva.

Más adelante, el bogotano Santiago Buitrago (Bahrain Victorious) intentó asumir el control de la carrera y amenazó con irse al frente, pero el desgaste del recorrido y el ritmo impuesto terminaron pasándole factura, quedándose sin opciones en el momento clave.

Egan y Sosa dieron espectáculo en los Nacionales

Fue entonces cuando la carrera tomó un nuevo rumbo. Egan Bernal (Ineos Grenadiers) e Iván Ramiro Sosa (Kern Pharma) se desprendieron del grupo principal y comenzaron a construir una diferencia que ya anticipaba un desenlace de alto voltaje.

Los kilómetros finales se convirtieron en un mano a mano entre ambos escaladores, en un duelo marcado más por la inteligencia y la fortaleza que por los cambios bruscos de ritmo.

En ese pulso definitivo, Bernal sacó a relucir su jerarquía, su conocimiento del terreno y el impulso de correr en casa. En su tierra, Zipaquirá, el del Ineos soltó a Sosa y se encaminó hacia una victoria cargada de simbolismo.

Tiempos de la prueba de ruta de los Nacionales de Ciclismo

Con un tiempo de 5:25:06, Egan Bernal cruzó la línea de meta para consagrarse bicampeón nacional, sumando el título de 2026 al que ya había conseguido en 2025, reafirmando su lugar como uno de los más grandes de la historia del ciclismo colombiano.

A siete segundos llegó Iván Ramiro Sosa, segundo en una actuación sólida y valiente, mientras que el podio lo completó Juan Felipe Rodríguez (EF Education Aevolo -desarrollo-), quien arribó 24 segundos después, en una jornada que dejó una crónica intensa y un campeón que volvió a brillar en casa.