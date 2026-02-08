¿Qué pasó con Daniel Felipe Martínez en los Nacionales de Ciclismo?

Esta última prueba del Campeonato Nacional de Ciclismo en Ruta tuvo la presencia de la categoría Hombres Élite en la que corredores como Egan Bernal, Brandon Rivera, Harold Tejada, Daniel Felipe Martínez, Santiago Buitrago, Iván Ramiro Sosa, Santiago Umba, Rodrigo Contreras, Sergio Luis Henao, Kevin Castillo, entre otros reconocidos deportistas del ciclismo tuvieron salida desde el Mirador de Salinas de Zipaquirá.

La carrera consistía en varias vueltas por el Mirador de Salinas de Zipaquirá como punto de partida y de llegada. Fueron 210 kilómetros con un perfil exigente que puso a prueba a los competidores con temas físicos y por una carga grande de los últimos cuatro días que se ha llevado a cabo este Campeonato Nacional de Ciclismo en Ruta.

En la última carrera, infortunadamente hubo una baja sensible que tiene que ver con Daniel Felipe Martínez. El ciclista buscaba afianzarse entre la tercera y cuarta vuelta por la Concepción, pero tuvo que bajarse de la bicicleta generando alarmas por un retiro importante.

¿QUÉ FUE LO QUE PASÓ CON DANIEL FELIPE MARTÍNEZ?

Daniel Felipe Martínez no pudo seguir en la última prueba del Campeonato Nacional de Ciclismo en Ruta. Aunque el ciclista del Red Bull Bora fue uno de los primeros en proponer un ataque en la fuga, tuvo que bajarse de la bicicleta antes de la tercera vuelta por la Concepción por temas netamente físicos.

Había terminado la primera ronda en la que perdió poco más de dos minutos, y en la segunda ya había demostrado dificultades, se bajó de la bicicleta, sonrió a lo seguidores que se acercaron y no regresó a la competencia. Un retiro sensible en la carrera más exigente del Campeonato Nacional de Ciclismo en Ruta.

Entre la tercera y la cuarta vuelta a la Concepción no apareció Daniel Martínez que tuvo que abandonar la carrera cuando había protagonizado la primera escapada. Martínez formó la fuga con Javier Jamaica, Daniel Hoyos, Juan Felipe Osorio, David González, entre otros competidores.

Poco a poco, el del Red Bull Bora se quedó atrás y dio pie para que fuera superado por otros competidores que salieron del pelotón. Ya había perdido poco más de dos minutos de distancia frente al primero y esto ayudó a que tomara la decisión de retirarse. Las molestias físicas fueron más para que el ex INEOS Grenadiers abandonara la carrera.

Este retiro impacta fuertemente para los objetivos de Daniel Martínez que esperaba ganar una medalla de oro en esta edición. De hecho, fue segundo en la prueba de contrarreloj en el Campeonato Nacional en la primera jornada el jueves 5 de febrero. Martínez competirá en este año en los certámenes más importantes y uno de ellos será el Tour de Francia.