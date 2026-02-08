Tour de Omán: así van Nairo y los colombianos en la general - etapa 2

La segunda etapa del Tour de Omán se disputó este domingo 8 de febrero y dejó movimientos importantes tanto en la clasificación general como en el panorama de varios ciclistas latinoamericanos, en una carrera que aún tendrá tres jornadas más por delante.

El gran protagonista del día fue el francés Baptiste Veistroffer, del Lotto-Intermarché, quien se quedó con la victoria tras una exigente fracción de 191,5 kilómetros, la más larga de la competencia, y con ello se mantiene al frente de la general.

La jornada partió desde el histórico fuerte de Al Rustaq, atravesó el interior montañoso de Omán y finalizó en las colinas de Yitti, un trazado selectivo en el que Veistroffer supo leer bien la carrera y administrar fuerzas para coronar la cima.

Desde temprano, el galo apostó por una fuga sólida, resistiendo el empuje del pelotón y marcando diferencias en los tramos más duros. En la escapada inicial lo acompañaron Tim Marsman, Patryk Goszczurny, Gil Gelders y Said Alrahbi, aunque el grupo se fue fragmentando en las rampas finales.

En los últimos kilómetros, Veistroffer lanzó su ofensiva definitiva, dejando atrás a Marsman y Goszczurny, quienes terminaron siendo absorbidos por el pelotón principal, mientras el francés cruzaba la meta en solitario tras más de cuatro horas y media de competencia.

A 17 segundos, ingresó el grupo perseguidor encabezado por el eritreo Henok Mulubrhan, del Astana, y el francés Thibaud Gruel, del Groupama-FDJ, quienes ahora son segundo y tercero en la clasificación general, respectivamente. El español Roger Adriá (Movistar Team) logró ubicarse décimo en la etapa.

Einer Rubio se retiró del Tour de Omán

La jornada también dejó malas noticias para el ciclismo colombiano, ya que Einer Rubio, del Movistar Team, se vio obligado a abandonar la carrera por molestias físicas.

Además, tras haber brillado el día anterior, Juan Sebastián Molano y Fernando Gaviria sufrieron un fuerte retroceso: ambos cayeron 99 posiciones en la general, reflejo de una etapa dura para los sprinters.

Clasificación general del Tour de Omán - etapa 2

1. Baptiste Veistroffer (Lotto Intermarché) - 8:47:23

2. Henok Mulubrhan (XDS Astana Team) - a 25"

3. Thibaud Gruel (Groupama - FDJ United) - a 27"

28. Nairo Quintana (Movistar Team) - a 31"

34. Diego Pescador (Movistar Team) - a 31"

99. Juan Sebastián Molano (UAE Team Emirates - XRG) - a 15'03"

100. Fernando Gaviria (Caja Rural - Seguros RGA) - a 15'07"

Recorrido de la tercera etapa del Tour de Omán

Este lunes, el Tour de Omán continuará con la tercera etapa, de 171 kilómetros, entre Samail Al Fayhaa Resthouse y Eastern Mountain, con final en ascenso que promete más movimientos.