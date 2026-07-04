Comenzó este sábado 4 de julio una nueva edición del Tour de Francia con una jornada contrarreloj de 19,6 kilómetros en Barcelona. El ganador del día fue Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike), quien le dio un primer golpe al esloveno Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) en la lucha por el título.

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Vingegaard terminó la jornada con un tiempo de 21'47'', mientras que Pogacar quedó relegado a la tercera posición a 12''.

El mejor colombiano del día fue Sergio Andrés Higuita (XDS Astana Team) al cruzar la meta en el puesto 54 a 2'18''.

Egan Bernal (Netcompany INEOS), que fue incluido a última hora en la nómina de su equipo para la Grande Boucle, terminó la etapa en la casilla 80 a 3'06''.

Egan Bernal, líder de los puntos

Al finalizar la etapa 1 se dio a conocer una curiosa información que señala a Egan Bernal como dueño del maillot verde, que tradicionalmente caracteriza a los que disputan la clasificación por los puntos.

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Sin embargo, Bernal portará este domingo 5 de julio, en la segunda etapa, dicho maillot verde por haber sido el ciclista más rápido en cruzar el primer punto intermedio de la jornada contrarreloj.

De esta manera, el colombiano fue ubicado como líder de la clasificación por los puntos.