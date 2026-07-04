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Tour de Francia

Tour de Francia 2026: así quedó la clasificación general tras la etapa 1

La jornada inaugural fue una contrarreloj por equipos de 19,6 kilómetros en Barcelona.
Daniel Zabala
Jonas Vingegaard, primer líder del Tour de Francia 2026
Jonas Vingegaard, primer líder del Tour de Francia 2026 // AFP

Comenzó este sábado 4 de julio una nueva edición del Tour de Francia con una jornada contrarreloj por equipos de 19,6 kilómetros en Barcelona.

Como gran novedad en este 2026, los tiempos para definir los puestos en la clasificación general serán tomados de manera individual para cada ciclista.

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Pogacar Vs Vingegaard: primera batalla por el título

Como era de esperarse, en la etapa inaugural los aficionados del ciclismo disfrutaron de la primera batalla por el título entre el danés Jonas Vingegaard y el esloveno Tade Pogacar.

Y es que Vingegaard, con su equipo Visma Lease a Bike, se quedaron la victoria del día, teniendo en cuenta que le danés cruzó la meta en primer lugar con un tiempo de 21'47''.

En la segunda posición se ubicó el Netcompany INEOS con un registró de 21'55'', mientras que el top tres lo completo el UAE Team Emirates con el esloveno Tadej Pogacar con un tiempo de 21'59''.

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Vingegaard, primer líder del Tour de Francia

Con estos resultados, el danés Jonas Vingegaard se convirtió en el primer líder del Tour de Francia.

A Vingegaard lo sigue el italiano Filippo Ganna (Netcompany INEOS) a 8 segundos y tercero está Tadej Pogacar a 12''.

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Clasificación general del Tour de Francia - etapa 1

1. Jonas Vingegaard (UAE Team Emirates) 21'47''

2. Filippo Ganna (Netcompany INEOS) a 8''

3. Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) a 12''

4. Juan Ayuso (Lidl Trek) a 16''

5. Remco Evenepoel (Red Bull Bora Hansgrohe) a 19''

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54. Sergio Andrés Higuita (Astana) a 2'18''

80. Egan Bernal (Netcompany INEOS) a 3'06''

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