Egan Bernal luchará por el Giro de Italia: historial de resultados en la corsa rosa

El ciclista colombiano Egan Arley Bernal fue confirmado como uno de los líderes del Netcompany INEOS para luchar por los puestos de privilegio en la edición 109 del Giro de Italia.

Bernal comandarás al equipo británico en compañía del neerlandés Thymen Arensman, quien también está llamado a defender los intereses de la escuadra.

A Egan y a Arensman los acompañaran Filippo Ganna, Jack Haig, Magnus Sheffield, Embret Svestad, Connor Swift y Ben Turner.

Egan Bernal y su historial en el Giro de Italia

El Giro de Italia de 2026 será la tercera ocasión en la que Egan Bernal dispute la corsa rosa, que le ha dejado un brillante historial de resultados.

Sin duda, el mejor resultado lo logró el colombiano en la edición de 2021, cuando se quedó con el título de la clasificación general con absoluto domino.

Bernal logró la victoria en las etapa 9 y 16, lo que le permitió ganar la maglia rosa para ser el campeón del Giro de Italia y además se colgó la maglia blanca, que lo calificó como el mejor joven de la prueba.

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Por otro lado, en el Giro de Italia de 2025, Egan se destacó al ocupar la séptima posición en la clasificación general.

El objetivo de Egan Bernal en el Giro de Italia 2026

Para el Giro de Italia de 2026, Egan Bernal dejó claro el objetivo que se planteó con su equipo Netcompany INEOS.

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Bernal se mostró emocionado por volver a la corsa rosa y al mismo tiempo aseguró que trabajará para finalizar en los primeros puestos de la clasificación general.

“El Giro siempre es una carrera especial para mí y estoy emocionado de volver a competir, y con este grupo de corredores. Me siento tranquilo, bien preparado y motivado para volver a ser competitivo. Tenemos un grupo fuerte y eso nos da confianza, así que correremos juntos y aspiraremos a estar en los primeros puestos de la clasificación general", dijo Egan.