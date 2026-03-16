Programación de Panamericanos de ciclismo en ruta en Montería: horarios y etapas

La espera llegó a su final para que Colombia vuelva a acoger una prueba de ciclismo, nada más ni nada menos que los Panamericanos en ruta que se desarrollarán en el departamento de Córdoba con Montería y Cereté como los grandes protagonistas.

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Organizado por la Confederación Panamericana de Ciclismo (COPACI) y la Federación Colombiana de Ciclismo se espera esta nueva competencia que espera dar de qué hablar por suelo colombiano. Se correrán cinco etapas para coronar al ganador en cada una de las categorías.

Los Panamericanos de ruta buscarán definir a los campeones en categorías juvenil, sub-23 y élite, en damas y varones. Montería será el epicentro de esta competencia de ciclismo y todas las emociones se podrán seguir con la transmisión televisiva de RCN, además de la app del Canal RCN, el YouTube y el programa Gregarios junto con Mario Sábato, Juan Charry, Camilo Uribe y Sebastián Araujo.

PROGRAMACIÓN OFICIAL DE LAS ETAPAS DE LOS PANAMERICANOS EN RUTA

Esta competencia acogerá a varios ciclistas de 29 países que afrontarán los Panamericanos de ciclismo de ruta 2026. Serán 350 los participantes que aspiran por quedarse con el título de las diferentes categorías entre la rama masculina y femenina.

La rama masculina élite tendrá a grandes competidores con la delegación colombiana con Álvaro Hodeg, Walter Vargas, Rodrigo Contreras, Nicolás David Gómez, Wilmar Paredes y, nada más ni nada menos que Fernando Gaviria. Mientras tanto, la rama femenina tendrá a Diana Peñuela, Camila Valbuena, Laura Rojas, Diana Corrales, Milena Salcedo y Luciana Osorio.

Serán cinco días de ciclismo en ruta en Montería y Cereté con varias categorías que darán de qué hablar, teniendo en cuenta todos los participantes en esta competencia. Este martes 17 arranca de esta manera la competencia:

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La jornada ciclística cada día arrancará a partir de las 10:30 de la mañana, salvo el domingo 22 de marzo que iniciará a las 11:30 de la mañana.

Etapa 1 | martes 17 de marzo de 2026

Contrarreloj Damas juveniles | 14,5 kilómetros | Montería

Contrarreloj Hombres juveniles | 22,6 kilómetros | Montería

Contrarreloj Damas élite y Sub-23 | 31,4 kilómetros | Montería

Etapa 2 | jueves 19 de marzo de 2026

Contrarreloj Hombres Sub-23 | 36 kilómetros | Cereté

Contrarreloj Hombres élite | 43,1 kilómetros | Cereté

Etapa 3 | viernes 20 de marzo de 2026

Ruta Damas juveniles | 5 vueltas (13.4 km por vuelta) 67 km | Circuito en Cereté

Ruta Hombres juveniles | 9 vueltas (13.4 km por vuelta) 120.6 km | Circuito en Cereté

Etapa 4 | sábado 21 de marzo de 2026

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Ruta Damas élite y sub-23 | 9 vueltas (13.4 km por vuelta) 120.6 km | Circuito en Cereté

Ruta Hombres sub-23 | 12 vueltas (13.4 km por vuelta) 160.8 km | Circuito en Cereté

Etapa 5 | domingo 22 de marzo de 2026

Ruta Hombres élite | 13 vueltas (15.2 km por vuelta) 197.6 km | Circuito en Montería

Por la app del Canal RCN estos serán los horarios de transmisión:

Martes 17: 10:30 A.M. – 12:30 P.M.

Jueves 19: 10:30 A.M. – 12:30 P.M.

Viernes 20: 10:30 A.M. – 12:30 P.M.

Sábado 21: 10:30 A.M. – 12:30 P.M.

Domingo 22: 11:30 A.M. – 1:30 P.M.