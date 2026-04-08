Egan Bernal se perdería el Giro de Italia: lo retienen en Bogotá

Una nueva edición del Giro de Italia se acerca y la de la temporada 2026 se perfila como una de las grandes citas del calendario ciclístico mundial, con inicio previsto el 8 de mayo y final el 31 del mismo mes.

Como es tradición, la primera gran vuelta del año reunirá a las principales figuras del pelotón internacional como lo es Egan Bernal, quien ya logró conquistar esta carrera en 2021, pero la hazaña para 2026 se complicaría al no poder viajar a Europa por problemas con su pasaporte.

Egan Bernal se queda en Bogotá por problemas para viajar al Giro de Italia

La competencia que cuenta con un recorrido exigente que combinará alta montaña, contrarreloj y etapas de media dificultad que suelen definir la clasificación general, recibió una noticia que ha generado preocupación en Colombia y en el propio INEOS tras la posible ausencia de Egan Bernal por un problema administrativo con su pasaporte.

El campeón del Tour de Francia 2019 y del propio Giro de Italia 2021 atraviesa un momento de incertidumbre en su temporada, ya que tras superar problemas físicos, Bernal tenía como principal objetivo volver a ser protagonista en la carrera italiana.

No obstante, en los últimos días se conoció que el corredor del INEOS Grenadiers enfrenta dificultades para renovar su pasaporte debido a fallas en el sistema de la Cancillería colombiana, lo que ha retrasado el trámite necesario para viajar a Europa.

La caída del sistema en las oficinas de expedición ha complicado el proceso, dejándolo incluso en riesgo de no poder salir del país a tiempo para completar su preparación previa al Giro, la cual iba a empezar a partir del domingo 12 de abril.

Fue el propio ciclista quien habría dado a conocer que "se confió" y dejó este trámite para el último momento, decisión que, por el momento, le está costando bastante caro.

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¿Qué pasará con Egan Bernal y su pasaporte antes del Giro?

Por el momento lo que queda es esperar, ya que el Ministerio de Relaciones Exteriores hizo oficial un comunicado en el cual se informó sobre problemas de estabilidad en la plataforma Sitac.

Según la entidad, se ha iniciado una “intervención técnica profunda” para corregir intermitencias que afectan la expedición de pasaportes, apostillas y otros servicios esenciales.

Mientras que por el lado de la Cancillería se reveló que se llevarán a cabo suspensiones temporales en cuanto a los procesos relacionados con los pasaportes, lo que afecta al ciclista y a miles de personas que estaban a la espera del tramite.