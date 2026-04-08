Falcao se sinceró tras la derrota en Sudamericana: “Tenemos que reaccionar”

Sin ninguna duda, la derrota de Millonarios en Copa Sudamericana ha generado una fuerte preocupación entre todos sus seguidores, quienes han criticado seriamente la actitud y la forma de jugar del equipo en los últimos encuentros, los cuales han dejado muy mal parado al equipo de Fabián Bustos.

Tras lo ocurrido en Chile, uno de los jugadores que se mostró preocupado por lo sucedido, pero que dejó un mensaje de tranquilidad a los aficionados, fue Radamel Falcao García, quien volvió a tener minutos y fue uno de los que dio la cara tras la penosa actuación del cuadro azul en el torneo internacional.

Falcao: “Son rachas de torneos, pero tenemos que reaccionar”

Durante la zona mixta, el goleador de la Selección Colombia habló con los medios de comunicación sobre lo sucedido en la Copa Sudamericana, dejando claro que hay una preocupación por el retroceso que hubo en el equipo durante los últimos juegos, pero con la confianza de que todo va a cambiar en los próximos partidos.

“Es difícil dar una razón tras un partido tan bueno que se jugó en Manizales, pero son rachas que se viven dentro de un campeonato. Tenemos que reaccionar, mencionamos que debemos tener autocrítica y mejorar porque son cosas que se pueden corregir (…) Solo queda levantar la cabeza y trabajar”, aseguró el delantero de Millonarios.

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Además, el ‘Tigre’ se refirió a los próximos partidos que tendrá Millonarios en el torneo local, los cuales van a definir si el equipo de Fabián Bustos logra clasificar al grupo de los ocho, pues en la actualidad se encuentra décimo, a tan solo un punto de ingresar al selecto grupo.

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“Son cuatro finales, tenemos que enfrentar este tipo de partidos así porque estamos fuera de los ocho y la meta es poder ingresar”, finalizó el delantero de la Selección Colombia.

Próximos retos de Millonarios en el primer semestre del 2026

Luego de la derrota en Copa Sudamericana, Millonarios ya comienza a preparar lo que será el juego contra Independiente Santa Fe, el próximo domingo, el cual será definitivo para los dirigidos de Fabián Bustos para seguir en su ilusión de clasificar a la fiesta de mitad de año.

Por su parte, el próximo partido que tendrá Millonarios en el torneo internacional será el miércoles 15 de abril en el estadio El Campín, donde recibirá a Boston River por la segunda fecha de la Copa Sudamericana.