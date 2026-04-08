Crítica al Real Madrid en Champions por Luis Díaz: ‘Es un error de niños’

Bayern Múnich dio un golpe gigante sobre la mesa, en el fútbol de Europa. El cuadro alemán sacó la ventaja en los cuartos de final de la Champions League, con el marcador 1 a 2 en el estadio Santiago Bernabéu.

Uno de los jugadores más destacados fue Luis Díaz, quien abrió el camino de la victoria para el elenco alemán, mostrando porqué, en este momento, es de los mejores extremos de todo el mundo. El nivel del colombiano no solo en Champions League, sino en Bundesliga, lo convierten en uno de los jugadores a seguir, con una primera temporada en el Bayern de ensueño.

Luis Díaz, figura absoluta del Bayern Múnich en la UEFA Champions League

No es casualidad que el nivel de Luis Díaz sea superlativo, pues llegar al Bayern Múnich, bajo el mando de Vincent Kompany lo potenció. Si bien es cierto que en Liverpool ya daba muestras de todo ese potencial, fue en el Allianz Arena donde encontró su lugar en el mundo.

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Su actuación en Champions League lo pone entre las tendencias del mundo deporte. Además, las reacciones al juego en Madrid no se hicieron esperar. Así como están los comentarios positivos al Bayern Múnich, también se menciona el nivel de algunos jugadores del Real Madrid.

Uno de los que más ha sido criticado es Trent Alexander-Arnold, lateral derecho del Real Madrid. Es uno de los señalados en el gol de Luis Díaz y una leyenda de la Premier League, como Roy Keane, no ocultó su molestia.

Críticas a Trent Alexander-Arnold por el nivel vs. Bayern Múnich

El exjugador irlandés se despachó contra el lateral británico, destacando el error en el gol de Luis Díaz “Es un error de niños. ¿Dejar que Luis Díaz te supere como si no estuvieras ahí? Por favor. Sigue defendiendo como si nunca hubiera jugado de lateral derecho en su vida. Los partidos importantes exigen grandes defensores y ahora mismo, él está muy lejos de serlo”.

Además, complementó “Escuchen, ya estoy harto. La misma historia en cada partido importante. La gente no para de hablar de lo bien que pasa el balón, pero ¿qué pasa con lo básico? Defender. A este nivel, en la Champions League, no puedes desconectar así”.