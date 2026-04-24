Egan Bernal, subcampeón del Tour de los Alpes 2026

El ciclista colombiano Egan Arley Bernal tuvo un brillante regreso a la competencia oficial en la temporada 2026 al conseguir el subtítulo del Tour de los Alpes.

Bernal, que no competía desde el pasado 28 de febrero por algunos problemas físicos y de salud, demostró el buen estado de forma en su retorno a la actividad, ya que fue protagonista en las cinco etapas de la carrera.

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Egan Bernal, segundo en la etapa 5 y en la clasificación general final

Este viernes 24 de abril, Egan Bernal (INEOS Grenadiers) luchó por subirse al primer lugar del podio, pero se vio superado por el buen nivel del italiano Giulio Pellizzari (Red Bull Bora Hansgrohe), que defendió con éxito el liderato de la prueba.

Pellizzari se ratificó como el más fuerte del Tour de los Alpes al quedarse con la victoria en la jornada de 128.6 kilómetros con inicio Trento y meta en Bozen/Bolzano.

La segunda posición del día fue para Bernal a 30'', mientras que el top 3 lo completó el australiano Michael Storer (Tudor Pro Cycling Team) a 30''.

En la clasificación general, Giulio Pellizzari (Red Bull Bora Hansgrohe) se quedó con el título con un tiempo total de 19H01'52''.

Egan Bernal se quedó con el subtítulo a 40'', mientras que el neerlandés Thymen Arensman fue tercero a 50''.

Próximo reto de Egan Bernal

Después de brillar en el Tour de los Alpes , Egan Bernal podría continuar la temporada 2026 disputando este domingo 26 de abril la Lieja - Bastoña - Lieja.

Posteriormente, se espera que Egan haga parte de la nómina del INEOS Grenadiers para correr el Giro de Italia desde el 8 de mayo.