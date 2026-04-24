Luis Díaz se juega una nueva final: definido el rival, fecha y hora de la DFB Pokal

Para nadie es un secreto que Luis Fernando Díaz llegó a uno de los clubes más importantes del mundo y que siempre pelea por llegar lejos en las competencias internacionales como la UEFA Champions League o coronarse habitualmente en la Bundesliga y torneos nacionales.

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El primer reto apenas llegó Luis Díaz fue la Supercopa de Alemania, partido en el que marcó gol y debutó con las redes ante el Stuttgart. Se bajó del avión de Liverpool a Múnich y se hizo con su primer título en su experiencia con el elenco alemán.

Luego logró hacerse con la Bundesliga de manera anticipada, justamente, frente al Stuttgart y ahora, esperaba rival que iba a salir del Friburgo o de este mismo rival con el que ha sacado los dos títulos hasta ahora en la temporada.

LUIS DÍAZ YA SABE RIVAL, FECHA Y HORA PARA LA FINAL DE LA DFB POKAL

Pues bien, a primer turno, el Bayern Múnich enfrentó al Bayer Leverkusen en condición de visitante. Fue un partido que lo sacaron con facilidad gracias a los goles de Harry Kane y de Luis Fernando Díaz sobre el final del partido. Dejó su sello para sumar 25 goles en 44 partidos para firmar su mejor temporada desde que llegó a Europa.

Con esa victoria, Bayern Múnich aspira conseguir su tercer título en la temporada y ‘Lucho’ tiene hambre de ganar todo lo que pueda en este primer año como jugador bávaro. A segundo turno, Stuttgart se impuso contra el Friburgo en condición de local en un vibrante partido.

Durante los 90 minutos, la paridad a un tanto persistió. Friburgo abrió el marcador con Maximilian Eggestein y Deniz Undav en el segundo tiempo empató para el Stuttgart. Antes de que el juego llegara a los lanzamientos desde el punto penal, Tiago Tomás marcó el segundo para el conjunto local para sellar la clasificación.

Nuevamente, Bayern Múnich se volverá a ver con el Stuttgart en un partido definitivo para conseguir un tercer título en la campaña. El encuentro será el 23 de mayo a partir de la 1 de la tarde en horario de Colombia.

LUIS DÍAZ BUSCA SU TERCER TÍTULO CONTRA EL STUTTGART

Todos los partidos que ha jugado Luis Díaz contra el Stuttgart parecen ser ideales para el Bayern Múnich y para el colombiano. En el primer duelo que tuvieron por la Supercopa de Alemania, ‘Lucho’ fue figura en su debut consiguiendo su primer título y marcando un gol.

En la segunda vez que se encontraron, Bayern Múnich en condición de visitante le pasó por encima al Stuttgart con una goleada 0-5. En ese encuentro, Luis Díaz dio una asistencia. Luego, se vieron las caras en el Allianz Arena con otro triunfo bávaro en el que el colombiano volvió a dar dos pases goles y que sirvió para quedar campeones.

Ahora tendrá la chance en la DFB Pokal para sacar otro título viéndose las caras. Luis Díaz espera obtener su tercer título, pero sigue soñando con más en el Bayern Múnich. Esta final alemana no será el único objetivo de los muniqueses.

LA CHAMPIONS LEAGUE, EL MÁXIMO OBJETIVO DE LUIS DÍAZ

Aunque es consciente de lo que ha ganado y de lo que puede ser esta DFB Pokal, Luis Díaz va por lo alto en esta temporada. El máximo anhelo es conseguir nada más ni nada menos que un torneo que le ha hecho falta y que no pudo lograr en Liverpool: la UEFA Champions League.

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En Liverpool perdió la final en el 2022 contra el Real Madrid y en esta ocasión, el colombiano está en la semifinal de la Champions enfrentando al Paris Saint-Germain. En caso de llegar a una final, su rival saldría de la llave entre el Arsenal vs Atlético de Madrid.