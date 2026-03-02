Egan Bernal tiene durísimo reto: se viene duelo contra Pogacar

Egan Bernal, reciente campeón nacional de ruta en Colombia, viene de obtener un séptimo puesto en la Clásica Faun Ardeche a 2:34 del ganador Paul Seixas (su primera competencia en Europa esta temporada).

El corredor de 29 años, quien tenía prevista su presencia en la Clásica Faun Drome como su segundo reto en Europa para este año, decidió ausentarse a última hora de la competencia y ya piensa en lo que serán los siguientes desafíos, donde le espera una carrera con la presencia del esloveno Tadej Pogacar.

Egan Bernal enfrentará a Tadej Pogacar en esta importante carrera

El estreno del ‘capo’ del UAE Team Emirates en este 2026 será en la Strade Bianche, una de las clásicas más singulares y prestigiosas del circuito del ciclismo que se llevará a cabo el próximo domingo 7 de marzo, la cual tendrá la participación de varios pedalistas de altísimo nivel, incluyendo al colombiano Egan Bernal, quien a falta de confirmación oficial comandaría al INEOS Grenadiers junto con el neerlandés Thymen Arensman.

Caminos de sterrato (pistas sin asfaltar) donde los corredores se enfrentan a un exigente trazado con rampas duras y largos tramos adornados con paisajes escénicos que convierten esta carrera en un emblema de este deporte.

Los grandes ciclistas que estarán en la Strade Bianche 2026

El UAE parte como gran favorito a llevarse el triunfo, pues a la presencia de Tadej Pogacar se le debe sumar el acompañamiento como gregario de lujo del mexicano Isaac del Toro, además, Tom Pidcock parte como uno de los grandes rivales del esloveno.

Asimismo, el Team Visma llegaría con Matteo Jorgenson y Wout van Aert, el irlandés Ben Healy comandaría al EF Education-EasyPos, mientras que Roger Adrià sería el ‘capo’ del Movistar Team para esta competencia.

