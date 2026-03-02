Pogacar está listo para debutar en 2026: El UAE confirmó decisión

El UAE Team Emirates-XRG confirmó este lunes 2 de marzo la poderosa nómina que presentará para la edición 20 de la Strade Bianche, clásica italiana que se ha ganado un importante lugar en el calendario World Tour de la UCI por su exigente recorrido.

La escuadra de los Emiratos tendrá como gran líder y máximo candidato al título al esloveno Tadej Pogacar, quien además, hará su debut oficial en la temporada 2026.

Lea también Isaac del Toro ayuda a Pogacar y le da golpe a Vingegaard

Pogacar disputará la prueba con el objetivo de defender la victoria conseguida en la edición de 2025 y también con la misión de sumar a su palmarés la cuarta Strade Bianche, tras haberse quedado con el primer lugar en las versiones de 2022, 2024 y 2025.

El ciclista esloveno estará acompañado por el mexicano Isaac del Toro como principal gregario. Del Toro disputará la prueba, luego de haber triunfado en el UAE Tour.

También harán parte del UAE Team Emirates Jan Christen, Felix Großschartner, Domen Novak, Kevin Vermaerke y Florian Vermeersch.

Recorrido de la Strade Bianche 2026

La Strade Bianche de 2026 presentará un recorrido de 203 kilómetros con salida y meta en Siena.

Como es costumbre, la prueba contará con 14 tramos de sterrato, en los cuales tradicionalmente se define a los favoritos para la victoria.

Lea también Pogacar contra las cuerdas: Del Toro le envía tajante mensaje

Favoritos al título de la Strade Bianche

A pesar de la presencia de Tadej Pogacar y el mexicano Isaac del Toro, quienes parten como grandes favoritos al título de la Strade Biance, también se destaca la participación de otras Figuras como:

Matteo Jorgenson (Team Visma | Lease a Bike)

Thomas Pidcock (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team)

Egan Bernal (INEOS Grenadiers)

Thymen Arensman (INEOS Grenadiers)

Pello Bilbao (Bahrain - Victorious)

Tobias Halland Johannessen (Uno X Mobility)