VIDEO - David Alonso sufrió fuerte caída en el Gran Premio de Tailandia de Moto 2

El motociclista colombo - español David Alonso encendió las alarmas este domingo 1 de marzo, mientras se desarrollaba el Gran Premio de Tailandia, primera prueba del calendario de Moto 2, al sufrir una fuerte caída que obligó a la bandera roja en la carrera.

En la tercera vuelta del Gran Premio de Tailandia, Alonso perdió el control de su motocicleta al momento de tomar la décima curva del circuito.

Alonso, que ocupaba la séptima casilla, cayó sobre el pavimento, pero adicionalmente fue arrollado por otro motociclista que transitaba detrás de él.

El incidente hizo que el colombo-español rodara por algunos metros hasta salir de la vía y detener su marcha en la arena de seguridad.

Sin embargo, Alonso declaró que sintió pesado su cuerpo y alcanzó a quedar inconsciente por algunos segundos.

Parte de tranquilidad de David Alonso

Tras el incidente, el propio David Alonso se pronunció para dar un parte de tranquilidad sobre su salud.

"Estoy bien y afortunadamente no tengo nada roto, asustado mucho, porque ha sido una caída muy fuerte", dijo.

"He sentido el golpe y cuando estaba en la grava no me podía mover, tenía una sensación como que no tenía el control", reconoció el campeón del mundo de Moto3 en 2024, al tiempo que detalló que está "bastante dolorido por todo el cuerpo, especialmente el pie izquierdo, la pierna derecha y el hombro derecho", amplió Alonso.

"Ahora quiero descansar y recuperarme", concluyó.