Fernando Gaviria hizo un 'carrerón' y fue segundo en la Vuelta a Limburgo

El colombiano Fernando Gaviria firmó una destacada actuación este miércoles 15 de abril al terminar en la segunda posición de la Vuelta a Limburgo, competencia que se disputó sobre 178,4 kilómetros entre Hasselt y Tongeren.

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El velocista del Caja Rural Seguros RGA partía como uno de los favoritos al título, y respondió con una presentación sólida en el embalaje final, en el que estuvo cerca de quedarse con la victoria.

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Sin embargo, el triunfo fue para el belga Tim Merlier, quien se impuso con autoridad en un esprint potente y bien ejecutado, confirmando su gran momento de forma tras haber ganado recientemente el G.P. Escalda.

Merlier cruzó la meta con un tiempo de 3 horas, 55 minutos y 59 segundos, a una media de 45,4 km/h, superando a Gaviria, que intentó sorprender al seguir su rueda en los últimos metros, pero no logró rebasarlo.

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El podio lo completó el también belga Floris Van Tricht, en una jornada en la que los velocistas cumplieron con el pronóstico y definieron la carrera en llegada masiva.

La competencia tuvo una fuga tempranera protagonizada por tres corredores, que intentaron anticiparse al pelotón, pero fueron neutralizados a falta de 59 kilómetros para la meta, en un desarrollo controlado por los equipos de los sprinters.

En el tramo final, el ritmo del grupo aumentó considerablemente, especialmente en sectores adoquinados como Manshoven, donde varios equipos buscaron posicionar a sus líderes para el embalaje definitivo.

Ya en los últimos kilómetros, se desató la habitual lucha por la colocación, con varios equipos intentando organizar sus trenes de lanzamiento, aunque el control fue relativo en un cierre marcado por la intensidad.

Finalmente, fue el equipo del Soudal el que logró ubicar en buena posición a Merlier, quien apareció desde atrás en el momento justo para imponer su velocidad y quedarse con la victoria, relegando a Gaviria a una meritoria segunda plaza.