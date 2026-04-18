O Gran Camiño 2026: así quedó la clasificación general tras la última etapa

La etapa 5 de una nueva edición del O Gran Camiño no solo definió al campeón, sino que también reflejó la esencia de la competencia que contó con un recorrido exigente, estrategia colectiva y esfuerzo individual al límite.

O Gran Camiño se consolida así como una prueba clave en el calendario, atrayendo a corredores de alto nivel y ofreciendo un espectáculo deportivo de primer orden en las carreteras del noroeste de España en donde fue Adam Yates del UAE Emirates el absoluto ganador de la clasificación general.

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Adam Yates se lleva el premio de la clasificación general del O Gran Camiño

La quintay última etapa de O Gran Camiño 2026 puso el broche de oro a una edición vibrante de la ronda gallega, con un recorrido exigente que terminó de definir la clasificación general con inicio en As Neves y final en lo alto del Monte Trega.

La jornada, marcada por la media montaña y constantes cambios de ritmo, ofreció espectáculo de 154.7 kilómetros, con varios intentos de fuga que animaron la carrera, pero que al final terminaron dejando como rotundo ganador al ciclista italiano, Alessandro Pinarello.

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Sin embargo, la victoria de Pinarello le permitió entrar al podio de la general, ubicado en el tercer lugar, pero no afectó los resultados del título que ya se venía consolidando desde jornadas atrás y en donde precisamente Adam Yates fue su principal protagonista aunque con una ventaja no tan amplia sobre sus perseguidores.

Adam Yates (GBR/UAE Emirates-XRG) - 14:40:53 Jorgen Nordhagen (NOR/Visma-Lease a Bike) a 0:32 Alessandro Pinarello (ITA/NSN Cycling) a 0:48 Abel Balderstone (ESP/Caja Rural-RGA) a 1:49 Iván Romeo (ESP/Movistar) a 2:19 José Félix Parra (ESP/Caja Rural-RGA) a 3:07 Txomin Juaristi (ESP/Euskaltel-Euskadi) a 3:27 George Bennett (NZL/NSN Cycling) a 3:43 Jesús Herrada (ESP/Burgos-Burpellet-BH) a 3:48 Artem Nych (RUS/Anicolor-Campicarn) a 4:05

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Colombianos en la última etapa del O Gran Camiño

David Jesús Peña volvió a ser uno de los protagonistas y mejor representación de Colombia en la edición 2026 del O Gran Camiño, ya que en el cierre de la competencia logró llegar en la octava casilla, a 32 segundos de Pinarello.

Mientras que a Santiago Mesa no se le vio ingresar ni siquiera dentro de los 50 mejores ciclistas, dejando un panorama preocupante.