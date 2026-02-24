Egan Bernal y los otros tres colombianos que correrán la clásica Faun-Ardèche

Cuatro ciclistas colombianos estarán en competencia el próximo sábado 28 de febrero en la Clásica Faun-Ardèche, una carrera de un día que hace parte del calendario europeo y que se disputa en territorio francés.

La prueba contará con un recorrido de 187,6 kilómetros, caracterizado por varios desniveles intermedios que suelen seleccionar el grupo y favorecer a corredores con fortaleza en media montaña.

Egan y Brandon Rivera correrán este sábado 28 de febrero

Por el INEOS Grenadiers dirán presente Egan Bernal y Brandon Rivera, ambos recientes campeones nacionales en Colombia.

Bernal llega como vigente oro en la prueba de fondo de los Campeonatos Nacionales de Ciclismo, mientras que Rivera se coronó en la contrarreloj, resultados que los ratifican como referentes del equipo británico.

Por su parte, el Movistar Team alineará a otros dos colombianos: Einer Rubio y Diego Pescador, quienes buscarán protagonismo en un trazado exigente.

Además de los cuatro corredores nacionales, habrá otro latinoamericano en competencia: el ecuatoriano Jefferson Cepeda, también integrante del Movistar Team.

La Clásica Faun-Ardèche ha tenido presencia latinoamericana en varias ediciones, aunque los resultados destacados han sido escasos a lo largo de su historia.

Latinoamericanos en la Faun-Ardèche

De hecho, en las 25 ediciones anteriores, solo una vez un ciclista latinoamericano ha logrado subir al podio: el argentino Eduardo Sepúlveda, quien se quedó con el título en 2015.

Con este antecedente, la expectativa está puesta en que alguno de los colombianos pueda romper esa tendencia y pelear por los puestos de honor en la Faun-Ardèche.