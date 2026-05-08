Egan Bernal y más colombianos en la general del Giro de Italia - etapa 1

Arrancó este viernes 8 de mayo la edición 109 del Giro de Italia con una jornada de 147 kilómetros con inicio en Nessebar y meta en Burgas.

La fracción no contó con grandes desafíos para el grupo de favoritos, teniendo en cuenta el recorrido mayormente plano, por lo que los embaladores fueron los grandes protagonistas.

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El ganador del día fue el francés Paul Magnier (Soudal Quick Step), quien demostró mayor fortaleza en el sprint hacia la línea de meta.

El top 3 de la jornada lo completaron Tobias Lund Andresen (Decathlon CMA CGM Team) y Ethan Vernon (NSN Cycling Team).

Así les fue a los colombianos en la etapa 1 del Giro de Italia

Egan Bernal (Netcompany), Einer Rubio (Movistar Team) y Santiago Buitrago (Bahrain Victorious) no pasaron apuros en la jornada y se mantuvieron en el pelotón principal.

A pesar de una fuerte caída que se registró en los últimos metros, los colombianos salvaron el día y no sufrieron percances.

Colombianos en la general del Giro de Italia - Etapa 1

1. Paul Magnier (Soudal Quick-Step)

2. Tobias Lund Andresen (Decathlon CMA CGM Team) a 4''

3. Manuele Tarozzi (Bardiani CSF 7 Saber) a 4''

4. Ethan Vernon (NSN Cycling Team) a 6''

5. Diego Pablo Sevilla (Team Polti VisitMalta) a 6''

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45. Santiago Buitrago (Bahrain - Victorious) a 10''

95. Einer Rubuo (Movistar) a 10''

116. Egan Bernal (INEOS Grenadiers) a 10''