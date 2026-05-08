VIDEO - Brutal caída en la etapa 1 del Giro de Italia

Una fuerte caída se registró este viernes 8 de mayo en los últimos metros de la jornada inaugural de la edición 109 del Giro de Italia.

La fracción de 147 kilómetros con partida en Nessebar y meta Burgas se definió en un emocionante embalaje que se vio alterado por un accidente en la mitad del pelotón.

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Así fue la caída en la etapa 1 del Giro de Italia

En el último kilómetro de la etapa, cuando el embalaje ya estaba lanzado, se registró un enredón entre varios ciclistas en la mitad del pelotón.

El hecho generó la caída de por lo menos 15 ciclistas, que vieron afectado el remate de la jornada.

Algunos pedalistas salieron volando por encima de sus bicicletas y hasta terminaron golpeándose con la vallas de seguridad que dividía la vía con el sector de los aficionados.

A pesar de la impresión del accidente, ninguno de los favoritos para disputar la clasificación general resultó afectado.

Clasificación general del Giro de Italia - Etapa 1

1. Paul Magnier (Soudal Quick-Step)

2. Tobias Lund Andresen (Decathlon CMA CGM Team) a 4''

3. Manuele Tarozzi (Bardiani CSF 7 Saber) a 4''

4. Ethan Vernon (NSN Cycling Team) a 6''

5. Diego Pablo Sevilla (Team Polti VisitMalta) a 6''