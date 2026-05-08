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Giro de Italia

VIDEO - Brutal caída en la etapa 1 del Giro de Italia

El accidente se registró en los últimos kilómetros de la jornada que fue ganada por Paul Magnier (Soudal Quick Step).
Daniel Zabala
Caída en la etapa 1 del Giro de Italia
Caída en la etapa 1 del Giro de Italia // AFP y transmisión oficial

Una fuerte caída se registró este viernes 8 de mayo en los últimos metros de la jornada inaugural de la edición 109 del Giro de Italia.

La fracción de 147 kilómetros con partida en Nessebar y meta Burgas se definió en un emocionante embalaje que se vio alterado por un accidente en la mitad del pelotón.

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En el último kilómetro de la etapa, cuando el embalaje ya estaba lanzado, se registró un enredón entre varios ciclistas en la mitad del pelotón.

El hecho generó la caída de por lo menos 15 ciclistas, que vieron afectado el remate de la jornada.

Algunos pedalistas salieron volando por encima de sus bicicletas y hasta terminaron golpeándose con la vallas de seguridad que dividía la vía con el sector de los aficionados.

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A pesar de la impresión del accidente, ninguno de los favoritos para disputar la clasificación general resultó afectado.

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1. Paul Magnier (Soudal Quick-Step)

2. Tobias Lund Andresen (Decathlon CMA CGM Team) a 4''

3. Manuele Tarozzi (Bardiani CSF 7 Saber) a 4''

4. Ethan Vernon (NSN Cycling Team) a 6''

5. Diego Pablo Sevilla (Team Polti VisitMalta) a 6''

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