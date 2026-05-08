Una jornada tranquila se convirtió en un caos en la recta de meta, donde se produjo una enorme montonera de la que salió ileso el francés del Soudal Quick Step, ganador y maglia rosa tras un esprint reducido que puso final en tierras búlgaras el trayecto de 147 km entre Nessebar y Burgas.

¿Quién ganó la primera etapa? Impactante accidente sacudió el final del Giro

Esprint previsible, pero anormal y caótico en su ejecución. A 100 metros de la pancarta final una montaña de bicicletas y ciclistas taponaron la carretera. Unos 10 afortunados lograron salvarse del desastre y disputaron la victoria. Entre todos se lució Paul Magnier, de 22 años, francés nacido en Laredo (Estados Unidos).

El joven galo atacó de lejos con una potencia impresionante. Un auténtico rayo que se llevó el botín de su primera victoria en una grande y la maglia rosa. Un sueño que selló en 3h.21.07, a una media de 43,8 km/hora. Ganó la partida al danés Tobias Lund Andresen (Uno X) y al británico Ethan Vernon (NSN). Uno de los grandes favoritos, el italiano Jonathan Milan (Lidl Trek) se conformó con la cuarta plaza.

En plena estampida, con el esprint lanzado llegó el desastre. Más de medio pelotón al suelo. Un bloque de fibra de carbono, ruedas, maillots taponaron el horizonte. Solo salieron airosos 10 corredores. Entre ellos se llevó la gloria Paul Magnier, uno de esprinters de futuro. Firmó la tercera victoria de la temporada.

Magnier defenderá la maglia rosa con 4 segundos de ventaja sobre Tobias Lund Andresen y el italiano Tarozzi, héroe de la jornada, quien se llevó el premio de 6 segundos del esprint bonificado. Diego Pablo Sevilla es quinto, y líder de la montaña.

Segunda etapa con atractivo final en el Giro de Italia

Este sábado la segunda etapa tendrá lugar entre Burgas y Veliko Tarnovo, de 221 km. Otra opción para los "guepardos" del pelotón, aunque una cota cerca de meta podría saltar el pronóstico. La primera dificultad será Byala Pass (3a, 7,7 km al 4,6), seguida, ya pasado el ecuador de la jornada, por el Vratnik (3a, 9,1 km al 4,1).

En el km 210, y poco después del esprint bonificado, hay que subir la cota vecina al Monasterio de Lyaskovets (3a, 3,9 km al 6,6). Ahí se podrían producir emboscadas para evitar la llegada masiva, si no, un final en ligero ascenso ofrecerá opciones a los "rematadores".