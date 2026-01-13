Golpe para Egan Bernal: revelan los cinco favoritos para ganar el Giro 2026

Este martes 13 de enero se dio el anuncio oficial del Team Visma | Lease a Bike informando acerca de las grandes vueltas que disputará Jonas Vingegaard en esta nueva temporada, un calendario que incluye el Giro de Italia y el Tour de Francia.

El pedalista danés, archirrival de Tadej Pogacar y que ha sido considerado en la actualidad como el único con capacidades claras de vencer al esloveno, no defenderá el título obtenido el año pasado en la Vuelta a España y disputará por primera vez en su carrera el Giro de Italia a sus 29 años.

Tras conocer la noticia de Vingegaard y el Team Visma, en territorio español ya van formando la nómina de ciclistas favoritos a llevarse el título en el próximo Giro de Italia, una pequeña lista donde no aparece el colombiano Egan Bernal, quien antes había sido anunciado para disputar la ‘Corsa Rosa’ con el INEOS Grenadiers.

El pedalista nacido en Zipaquirá será colíder del equipo británico en esa gran vuelta junto con el neerlandés Thymen Arensman, dupla que se espera pueda batallar de buena manera a otros pedalistas llamados a pelearle el título a Vingegaard.

Richard Carapaz, favorito a ganar la ‘Corsa Rosa’

De acuerdo con el medio español ‘Ciclismo al día’, el pedalista ecuatoriano del EF Education, Richard Carapaz, es uno de los cinco favoritos a ganar la gran vuelta en territorio italiano, sumándole obviamente la presencia de Jonas Vingegaard, el portugués Joao Almeida (UAE Team Emirates), el español Enric Mas (Movistar Team) y la joven promesa de 22 años, Giulio Pellizzari (Red Bull-BORA-hansgrohe).

Cabe recordar que otros grandes corredores llamados a ser protagonistas en este 2026 han decidido no incluir el Giro de Italia en su calendario, como es el caso de Tadej Pogacar, Remco Evenepoel y Primoz Roglic.