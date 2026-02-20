Egan Bernal está muy cerca de estrenarse en las calles de Europa en esta nueva temporada, el pedalista del INEOS Grenadiers ya tiene establecidos varios retos en su calendario luego de coronarse campeón nacional de ruta.

El pedalista nacido en Zipaquirá hace 29 años, ya sabe dónde lucirá por primera vez el maillot de campeón nacional, en una competencia en territorio francés donde parte como uno de los grandes favoritos a llevarse el triunfo.

La clásica donde participarán varios escaladores colombianos

El primer desafío de Egan Bernal en el Viejo Continente será la ‘Faun-Ardèche Classic’ 2026, competencia que se llevará a cabo el próximo sábado 28 de febrero y que tendrá la participación de varios colombianos que pelearán por la victoria, dos representantes del INEOS (Egan Bernal y Brandon Rivera) y dos del Movistar Team (Einer Rubio y Diego Pescador).

Esta prueba que se llevará a cabo en el sureste de Francia resulta ser un buen examen para escaladores y ‘clasicómanos’, la cual tendrá la presencia de 12 equipos World Tour y otros ciclistas de gran categoría como Paul Seixas, Javier Romo, Matthew Riccitello, Marc Hirschi, Lenny Martínez, Quinn Simmons, Mattias Skjelmose, Ben Healy, Christian Scaroni, Matteo Jorgenson, Jarno Widar, Jan Christen, António Morgado, Romain Grégoire y Victor Lafay.

El calendario de Egan Bernal en este inicio del año

Luego de lo que será la Clásica Faun-Ardèche, Bernal participará en la Faun Drome Classic, programada para el domingo 1 de marzo, mientras que los siguientes desafíos serán de mayor exigencia en reconocidas carreras, donde aparece la Strade Bianche (7 y 8 de marzo), la Tirreno-Adriático (del 9 al 15 de marzo) y la Vuelta a Catalunya que se llevará a cabo del 23 al 29 de marzo.

