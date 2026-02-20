Vuelta al Algarve: clasificación general de Daniel Felipe Martínez y colombianos en la etapa 3

Nuevo recorrido de la Vuelta al Algarve 2026 que se desarrolla en medio de otras carreras como la Vuelta a Andalucía y el UAE Tour. Estas tres competencias tienen a ciclistas colombianos peleando por las primeras posiciones de la clasificación general.

Vea también: [Fotos] Millonarios presentó oficialmente su camiseta alternativa para 2026

La segunda jornada presentó varios cambios en la general con Juan Ayuso que se adueñó del liderato y con Daniel Felipe Martínez afianzado en las primera diez casillas de la clasificación general. Paul Seixas fue el ganador al final de los 147,1 kilómetros.

Para esta tercera fracción de cinco, la Vuelta al Algarve vivió una prueba de contrarreloj disputada en Vilamoura en Portugal. Constó de 19,5 kilómetros con un perfil llano ideal para los velocistas para ganarle al tiempo.

ASÍ LE FUE A LOS COLOMBIANOS EN LA TERCERA ETAPA DE LA VUELTA AL ALGARVE

Vale la pena acotar que, esta edición cuenta con favoritos como Juan Ayuso, Joao Almeida, Jasper Philipsen, Kaden Groves, entre otro. Sin embargo, también cuenta con la presencia colombiana con Daniel Felipe Martínez, Juan Felipe Rodríguez, Juan Guillermo Martínez, Adrián Bustamante, Jesús David Peña y Santiago Mesa.

La carrera contra el reloj tuvo como protagonista al italiano, Filippo Ganna, ciclista del INEOS Grenadiers con un tiempo de 21:53. Ganna le sacó cinco segundos de diferencia a Juan Ayuso que, con su segundo puesto se volvió a afianzar como el líder de la clasificación general.

Le puede interesar: Jhon Arias recibió la mejor noticia en Palmeiras: se acerca su debut

Por su parte, el mejor de los colombianos volvió a ser Daniel Felipe Martínez que quedó en la casilla 11 a 46 segundos de Filippo Ganna. Esto también permitió que el ciclista del Red Bull Bora-hansgrohe siguiera en la sexta posición de la clasificación general.

Juna Guillermo Martínez quedó en la posición 82 a 2:34 del italiano. Adrián Bustamante ocupó el puesto 87 con 2:38 de Filippo Ganna. Más atrás vino Juan Felipe Rodríguez como el 107 de la carrera a 3:03, mientras que Santiago Mesa quedó a más de cuatro minutos del líder en la casilla 135 y Jesús David Peña fue 158 casi a cinco minutos.

ASÍ ESTÁ DANIEL FELIPE MARTÍNEZ Y LOS COLOMBIANOS EN LA CLASIFICACIÓN GENERAL

Clasificación general se actualizará. ESPERE MÁS INFORMACIÓN...

1. Juan Ayuso | Lidl-Trek | 8:32:43

2. Paul Seixas | Decathlon | a 7´´

3. Joao Almeida | UAE Team Emirates | a 44´´

4. Kévin Vauquelin | INEOS Grenadiers | a 57´´

5. Thymsen Arensman | INEOS Grenadiers | a 1:01´´

-----------------------------------------------------

6. Daniel Felipe Martínez | Red Bull Bora-hansgrohe | a 1:12´´

Lea también: Santa Fe no se conforma con Obrian y fichará a otro delantero

22. Juan Guillermo Martínez | Team Picnic PostNL | a 3:33´´

26. Juan Felipe Rodríguez | EFL Education EasyPost | a 3:42´´

45. Adrián Bustamante | Group Holding | a 6:40´´

142. Santiago Mesa | Anicolor | 23:15´´

149. Jesús David Peña | Efapel Cycling | a 23:57´´