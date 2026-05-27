Einer Rubio luchó, pero no le alcanzó; Valgren ganó la etapa 17 del Giro de Italia

El ciclista colombiano Einer Rubio (Movistar Team) fue gran protagonista este miércoles 27 de mayo de la etapa 17 del Giro de Italia, que contó con recorrido total de 202 kilómetros con inicio en Cassano d'Adda y meta en Andalo.

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Rubio hizo parte de un numeroso grupo de escapados, pero en la recta final de la jornada se lanzó en búsqueda de la victoria al atacar a falta de 18 kilómetros.

El colombiano solo contó con la compañía del danés Michael Valgren (EF Education EasyPost), quien terminó quedándose con la victoria del día.

En el último kilómetros de la etapa, el grupo de cabeza de carrera aumentó, ya que figuras como Damiano Caruso (Bahrain Victorious), Aleksandr Vlasov (Red Bull Bora Hansgrohe), Igo Arrieta (UAE Team Emirates) y Andreas Leknessund (Uno x Mobility) se sumaron.

Sin embargo, Michael Valgren (EF Education EasyPost) sorprendió a falta de 500 metros al lanzar un contundente ataque al que no respondió ningún otro pedalista y de esta manera celebrar la victoria de etapa en el Giro de Italia.

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No hubo lucha por la general

En cuanto a los favoritos por la clasificación general no se registró ninguna batalla, ya que el pelotón, con el danés Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike) y el colombiano Egan Arley Bernal (Netcompany INEOS) cruzó la meta a 5'15''.

Así está la clasificación general del Giro de Italia tras la etapa 17