Ilusión de Colombia en el Giro de Italia: Einer Rubio protagonizo escapada para ganar la etapa 17

La etapa 17 del Giro d'Italia 2026 volvió a tener protagonismo colombiano gracias a la valentía de Einer Rubio, quien protagonizó una importante escapada desde los últimos kilómetros de la jornada.

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El corredor del Movistar Team atacó exactamente en el faltando 16km y se convirtió en uno de los hombres más activos del día en una fracción marcada por la montaña y los constantes cambios de ritmo.

Einer Rubio va por la victoria en la etapa 17 de Giro de Italia

Durante gran parte de la etapa, el pelotón mantuvo un ritmo controlado, pero todo cambió en el tramo decisivo de montaña cuando Einer Rubio aprovechó un momento de duda entre los favoritos y lanzó un potente ataque que rápidamente abrió diferencias.

El colombiano aceleró con fuerza en uno de los sectores más duros del recorrido, en el ascenso a Andalo Lever, y logró desprenderse de varios corredores importantes, generando expectativa entre los aficionados y los comentaristas de la carrera.

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El ataque de Rubio llegó en un momento estratégico, justo cuando las piernas comenzaban a pesar y varios equipos empezaban a administrar esfuerzos de cara a las etapas finales del Giro. El boyacense mostró confianza y agresividad, dos características que lo han convertido en uno de los escaladores latinoamericanos más destacados del pelotón internacional en los últimos años.

Einer logró mantener una diferencia importante sobre el grupo de favoritos y quedó entre las primeras posiciones rápidamente durante los últimos kilómetros, siendo acompañado solamente por Michael Valgren

del EF Education - EasyPost.

CLASIFICACIÓN GENERAL TRAS LA ETAPA 16

1. Jonas Vingegaard (DEN/Visma-Lease a Bike) - 62:10:26

2. Felix Gall (AUT/Decathlon-CMA CGM) a 4:03

3. Thymen Arensman (NED/Netcompany-Ineos) a 4:27

4. Jai Hindley (AUS/Red Bull-Bora) a 5:00

5. Afonso Eulálio (POR/Bahrain-Victorious) a 5:40

6. Derek Gee (CAN/Lidl - Trek) a 7:09

7. Michael Storer (AUS/Tudor Pro Cycling Team) a 7:14

8. Davide Piganzoli (ITA/Team VIsma | Lease a Bike) a 7:57

9. Ben O’Connor (AUS/Team Jayco AlUla) a 9:20

10. Egan Bernal (COL / Netcompany INEOS) a 9:44

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¿Cuándo se correrá la etapa 18 del Giro de Italia?

La etapa 18 del Giro d'Italia 2026 se correrá este jueves 28 de mayo de 2026 entre Fai della Paganella y Pieve di Soligo. La jornada tendrá un recorrido aproximado de 171 kilómetros y un perfil ondulado, ideal para escapadas o para velocistas resistentes.