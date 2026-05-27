Giro de Italia 2026: clasificación general tras la etapa 17

Nueva fecha del Giro de Italia, una de las competencias más importantes del calendario ciclístico con vibrantes jornadas que pueden ser decisivas. Jonas Vingegaard se quedó con la pasada fracción y se sigue afianzando en la parte alta de la clasificación general.

La decimoséptima etapa contó con un recorrido de 202 kilómetros entre Cassano d’Adda y Andalo. Esta intensa lucha por tomar la cabeza de la carrera iba a dar de qué hablar, dado que la fracción se decidió por un esprint final. Una jornada entre lo llano y tres puertos de montaña.

Tres puertos que no fueron tan difíciles ni arduos para los ciclistas que buscaban acelerar para tomar el liderato de la etapa y apretar a un Jonas Vingegaard que parece que nadie le va a quitar la posibilidad de ganar el Giro de Italia 2026. Además, por el perfil de la fracción no hubo mucho cambio dentro de la clasificación.

ASÍ FUE LA ETAPA 17 DEL GIRO DE ITALIA 2026

Arrancando la decimoséptima etapa, siete ciclistas se adelantaron del pelotón. Michael Valgren, Niklas Larsen, Rémi Cavagna, Alessandro Tonellil, Manuele Tarozzi, Andreas Leknessund y Jan Christen sacaron las primeras diferencias que poco a poco fue aumentando.

La pelea entre los fugados y el pelotón ya era de dos minutos y medio. Remi Cavagna se desprendió del grupo de los fugados y se fue en solitario al frente de la carrera. Cavagna tomó la ventaja de más de dos minutos que poco a poco se fue bajando. Damiano Caruso y Manuele Tarozzi atraparon al francés a falta de 50 kilómetros.

Lea también Ilusión de Colombia en el Giro de Italia: Einer Rubio protagonizo escapada para ganar la etapa 17

Con 15 kilómetros por recorrer, Einer Rubio tomó la delantera junto con Michael Valgren, Igor Arrieta y Damiano Caruso.

Justamente, Michael Valgren se fue en solitario a la línea de meta. A su lado estuvo Andreas Leknessund y Damiano Caruso que apretaron, pero nadie pudo evitar la victoria del danés con un tiempo de 4:41:33, Leknessund llegó tres segundos después y Caruso seis.

CLASIFICACIÓN GENERAL DE LA ETAPA 17 DEL GIRO DE ITALIA

1. Jonas Vingegaard (DEN/Visma-Lease a Bike) - 66:57:14

2. Felix Gall (AUT/Decathlon-CMA CGM) a 4:03

3. Thymen Arensman (NED/Netcompany-Ineos) a 4:27

4. Jai Hindley (AUS/Red Bull-Bora) a 5:00

Lea también Directivos del Junior tomaron contundente decisión sobre el futuro de Alfredo Arias

5. Afonso Eulálio (POR/Bahrain-Victorious) a 5:40

6. Derek Gee (CAN/Lidl - Trek) a 7:09

7. Michael Storer (AUS/Tudor Pro Cycling Team) a 7:14

8. Davide Piganzoli (ITA/Team VIsma | Lease a Bike) a 7:57

9. Damiano Caruso ITA/Bahrain-Victorious) 8:34

10. Ben O’Connor (AUS/Team Jayco AlUla) a 9:20

Egan Bernal (COL / Netcompany INEOS) a 9:44

-------------------------------------------------------------------------------

11. Egan Bernal (COL / Netcompany INEOS) a 9:44

28. Einer Rubio (COL/Movistar Team) a 55:38