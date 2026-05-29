Einer Rubio quiere ganar la etapa reina del Giro de Italia: protagonista en la fuga del día

El colombiano Einer Rubio volvió a ser protagonista en el Giro de Italia durante el exigente recorrido de la etapa 19, al protagonizar una valiente escapada en la alta montaña que ilusionó durante varios kilómetros a los aficionados del ciclismo colombiano.

El corredor del Movistar Team mostró nuevamente su espíritu combativo a falta de 50 kilómetros para llegar a la meta y dejó claro que atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera deportiva.

Así fue la escapada de Einer Rubio en la etapa reina del Giro de Italia

La jornada, considerada una de las más duras de esta edición del Giro, contó con múltiples puertos de montaña y un ritmo frenético desde el inicio. Apenas comenzaron los ascensos importantes, Rubio decidió atacar junto a otros corredores buscando filtrarse en el grupo delantero.

El ciclista boyacense se mostró sólido en la montaña, manteniendo un ritmo competitivo frente a corredores especialistas en ascenso. Rubio logró consolidarse dentro de los favoritos y rápidamente empezó a ganar terreno dentro del Top 5.

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Finalmente, justo a falta de 50 kilómetros, los punteros decidieron atacar y se escaparon Caruso, Ciccone, Gee West y Einer Rubio para el remate de los últimos kilómetros de carrera.

El colombiano no cedió terreno y mantuvo paso firme con sus contrincantes, aunque todavía hace falta una fase decisiva de la carrera, el descenso de los últimos 20 km.