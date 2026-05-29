DT de Portugal calienta duelo vs Colombia: “Ser favorito pertenece a los que ya ganaron Mundial”

Sin duda alguna, tras el sorteo de la Copa del Mundo que se llevó a cabo el 5 de diciembre de 2025, la Selección Colombia quedó en el grupo de Uzbekistán, República Democrática del Congo y Portugal. Este tercer duelo ante los portugueses pinta atractivo con Cristiano Ronaldo y James Rodríguez figurando en el terreno de juego.

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Portugal parte como una de las selecciones que más aplausos se ha ganado y es un país que mucha gente la pone como favorita, dado que los fanáticos del balompié sueñan con el título mundialista de Cristiano Ronaldo. El luso se despedirá de este magno evento a sus 41 años y no quiere quedarse atrás después del Mundial que ganó Lionel Messi en el 2022.

No obstante, antes de iniciar el camino mundialista, Roberto Martínez habló de todo en el programa El Larguero de la Cadena SER. Cristiano Ronaldo, el rótulo de favoritos a quedarse con el título y otras cosas importantes que tendrá que resolver Portugal si quiere quedar campeón fueron las claves que dio el ibérico.

“ACEPTAMOS LA PALABRA CANDIDATA”; ROBERTO MARTÍNEZ HABLÓ DEL RÓTULO DE FAVORITOS

El hecho de que no se vean como favoritos, claramente no diría nada para ese compromiso ante la Selección Colombia, pero, bajar un piso a ser una candidata para ganarse el Mundial puede ser determinante para que los colombianos que también cuentan con un buen plantel puedan competir de igual a igual.

Roberto Martínez llega a este Mundial con grandes estadísticas y con un título ganado por la Liga de Naciones de la UEFA afirmó que, esos números estadísticos son ideales para dictar el compromiso que tienen todos en Portugal, “hay mucha exigencia e ilusión. El cambio de presidencia siempre trae debate. Lo que se tiene que valorar es el compromiso y aquello que los jugadores hacen. No podía estar más encantado con aquello que se vive de puertas adentro”.

Con Cristiano Ronaldo, puede que Portugal sea una de las favoritas para ganar el título. Roberto Martínez sentenció que no hay favoritismos para una selección que no ha ganado un Mundial, “es muy clara la palabra favorita, pertenece a los que han ganado ya un Mundial y se sienten capacitados para ganarlo. España, Francia, Argentina, Brasil... tenemos jugadores con un nivel de exigencia en lo más alto.

Después de ganar la final de la Nations League a España, se nota que el equipo cree mucho. Aceptamos la palabra candidata. Nadie en el mundo te puede decir quién es la selección mejor preparada. Nunca hemos tenido este número de equipos. Hay muchos aspectos (altitud, tiempo) para tener en cuenta”.

¿QUIÉNES SÍ SON FAVORITOS PARA GANAR EL MUNDIAL 2026?

Aunque se bajó de ese lugar de los favoritos, sí dejó claro que la selección española sí es una de las grandes naciones que podría ganar el título, “sin duda. Sólo por el ambiente que ha creado de la Fuente, lo claro que es en sus conceptos. Cuando hay una selección que ya ha ganado un Mundial, te da fuerza”.

Además, entre las otras que el entrenador ibérico también tendría en cuenta es nada más ni nada menos que Argentina, Brasil y Francia como tres selecciones que ya saben lo que es ganar mundiales en más de una ocasión.

Sin embargo, la idea es poder darle a Cristiano Ronaldo un último impulso para ganar el título, “hablamos de un icono del fútbol. Lo que ha hecho es muy marcante y será por muchos años. Es nuestro capitán. Tiene la exigencia de todos los jugadores. Ha marcado 25 goles en 30 partidos. Una cosa es el icono, otra el Cristiano del día a día. El capitán es muy importante. El primero que puede llegar al sexto Mundial (junto a Messi). Puede ser una experiencia única”.

LA EXPERIENCIA EN 2018 LE DARÍA A ROBERTO MARTÍNEZ MÁS ARGUMENTOS CON PORTUGAL

La participación con la selección de Bélgica puede ser determinante para Roberto Martínez en esta nueva cita orbital con Portugal. El español indicó que, “el Mundial de Rusia tuvo la complejidad de los horarios, muchos viajes. Bélgica llega a la tercera posición. Nos costó mucho no tener periodo de rodaje que nos dé la preparación perfecta y te demuestra que una selección con 3 puntos puede pasar y Bélgica con 4, no. Estábamos en un grupo con Marruecos y Croacia, dos de las semifinalistas”.

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Roberto Martínez dejó claro que tendrá que esperar lo que pase en este certamen mundialista para definir sus próximos pasos, ya sea con Portugal o en otro lado, “nunca he escuchado al cuerpo. Estoy con la selección porque quería vivir un Mundial. Estamos con la preparación y no es momento de pensar en lo que venga después”.