El Astana de Higuita y Tejada fichó a un ciclista suramericano para 2026

El XDS Astana confirmó este lunes la contratación de un nuevo talento suramericano para la temporada 2026: se trata del uruguayo Thomas Silva, un ciclista de 23 años que llega procedente del Caja Rural – Seguros RGA.

Detalles del contrato de Thomas Silva con el Astana

Silva firmó un contrato por dos temporadas (2026 y 2027), tras un 2025 consagratorio en el que fue campeón nacional de ruta, subcampeón en contrarreloj y ganador de etapas en el Gran Premio Fronteras y Sierra de la Estrella y en la Vuelta al Lago Qinghai.

Además, el joven pedalista viene de debutar en una gran vuelta, pues ocupó el puesto 78 en la clasificación general de la Vuelta a España, un resultado que confirmó su proyección internacional.

El uruguayo llegará a un equipo donde compartirá filas con los colombianos Harold Tejada y Sergio Andrés Higuita, dos de las figuras más destacadas del Astana para la próxima campaña.

Según el comunicado del equipo, Silva se ha consolidado como “un potente corredor de un día, con confianza en terrenos montañosos y un sprint capaz de definir etapas”, cualidades que impulsaron la apuesta del Astana por su fichaje.

“Estoy muy feliz e inspirado por la oportunidad de dar este gran paso al World Tour con un equipo tan prestigioso. Mi motivación es altísima y estoy listo para trabajar al máximo”, declaró Silva tras anunciarse su llegada.

Desde la dirección del equipo, el mánager Alexandr Vinokurov destacó que el uruguayo “ha crecido significativamente” y que su salto al World Tour era solo cuestión de tiempo, celebrando además el acuerdo alcanzado con Caja Rural.

Con este fichaje, el Astana refuerza su apuesta por ciclistas jóvenes con proyección, sumando a un corredor que buscará seguir creciendo al máximo nivel mundial.