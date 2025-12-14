El ciclista colombiano que quiere correr el Giro, el Tour y la Vuelta en 2026

Cada vez falta menos para que inicie la temporada 2026 en el ciclismo internacional y las principales escuadras del pelotón World Tour están llevando a cabo las respectivas presentaciones de sus nóminas y novedades para el nuevo año.

El Movistar Team ya cumplió con la cita con sus aficionados al dar a conocer sus plantillas en las ramas masculina y femenina. Además, la escuadra telefónica oficializó a su nuevo equipo de desarrollo.

Lea también Movistar Team confirmó sus líderes y planes con Nairo para 2026

Como ha sido costumbre, el Movistar Team tendrá una importantes presencia colombiana, ya que Nairo Quintana, Einer Rubio y Diego Pescador portarán el uniforme del conjunto dirigido por Eusebio Unzé en la temporada 2026.

Einer Rubio quiere correr las tres grandes en 2026

Durante la presentación del equipo se establecieron, también, los objetivos para el nuevo año. En los anuncios causó sorpresa la decisión que se tomó con el escarabajo colombiano Einer Augusto Rubio.

El pedalista de 27 años se ha destacado en las últimas temporadas por haber sido una de las cartas del Movistar para disputar las clasificaciones general.

Sin embargo, para el 2026 se estableció que el colombiano tome la partida y trate de finalizar las tres grandes vueltas.

Lea también Oficial: Movistar Team anunció tres ciclistas colombianos en su nómina para 2026

De esta manera, Rubio estaría en la nómina del Movistar para el Giro de Italia, el Tour de Francia y la Vuelta a España.

Adicionalmente, el objetivo del colombiano sería el de conseguir victorias de etapa y dejará para un segundo plano la clasificación general.

“Esa es la idea. Intentar completar las tres grandes. El año pasado ya lo pensamos después de hacer Giro y Tour, pero no estaba en el plan inicial completar también La Vuelta. Este año sí y vamos a intentar hacerlo bien en las tres”, dijo Rubio en Marca.