Movistar Team confirmó sus líderes y planes con Nairo para 2026

El Movistar Team se prepara para afrontar la temporada 2026. En las últimas horas, el conjunto español realizó la tradicional presentación de sus equipos masculino y femenino. En el evento, Eusebio Unzué, mánager general del cuadro telefónico, dejó claro los objetivos para el nuevo año.

Unzué destapó que las esperanzas para obtener buenos resultados están puestas en el belga Cian Uijtdebroeks, quien se sumó al Movistar Team tras dejar el Team Visma | Lease a Bike.

“Los inicios son muy ilusionares y particularmente este año por las caras nuevas, por los nuevos fichajes. Sobre todo, espero la confirmación y consolidación de la clase media que amenazaron con que éste puede ser un gran año y lógicamente la llegada de Cian (Uijtdebroeks), que ha despertado una cierta sorpresa pero le ayudaremos a ser ese líder que todos esperamos”, explicó el directivo.

Movistar presentó su nómina para el 2026

Albert Torres, Nelson Oliveira, Einer Rubio, Pelayo Sánchez, Gonzalo Serrano, Natnael Tesfatsion, Jorge Arcas, Iván Romeo, Orluis Aular, Michel Hessmann, Lorenzo Milesi, Manlio Moro, Diego Pescador, Iván García Cortina, Cian Uijtdebroeks, Roger Adrià, Jon Barrenetxea y Carlos Canal, Enric Mas, Raúl García Pierna, Juanpe López, Pavel Novak, Javier Roma, Jefferson Cepeda y Pablo Castrillo serán las cartas del Movistar Team en 2026.

También harán parte de la nómina el colombiano Nairo Quintana y el italiano Davide Formolo.

El papel de Nairo Quintana en el 2026

En el que podría ser su última temporada en el ciclismo profesional, Nairo Quintana tratará de aportar toda su experiencia para sumar la mayor cantidad de puntos UCI en beneficio del Movistar.

Se espera que el colombiano también se apoyo para pedalistas como Enric Mas y Cian Uijtdebroeks en las pruebas de tres semanas.