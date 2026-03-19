El colombiano Jerónimo Calderón, 'top 3' de la CRI sub 23 en el Panamericano de Ruta - clasificación completa

El Campeonato Panamericano de Ruta 2026 continuó su desarrollo en Montería con la disputa de la contrarreloj individual masculina sub-23, una de las pruebas más exigentes del calendario continental, en la que Colombia volvió a subir al podio gracias a la destacada actuación de Jerónimo Calderón.

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El ciclista colombiano se colgó la medalla de bronce tras completar el recorrido de 36 kilómetros con un tiempo de 43:10, en una prueba que se desarrolló sobre el trazado de la Circunvalar, pasando por puntos como la Glorieta Mocarí, Mateo Gómez y el sector de Zeus antes del retorno a meta en la capital cordobesa .

Calderón firmó una presentación sólida de principio a fin, manteniéndose en los mejores registros durante toda la jornada y confirmando su crecimiento dentro del ciclismo colombiano en la categoría sub-23.

El podio de la CRI sub 23 de los Panamericanos de Ruta

El podio fue dominado por los representantes de México, quienes se quedaron con las dos primeras posiciones. Sebastián Ruiz se adjudicó la medalla de oro con un tiempo de 42:02, mientras que José Juan Prieto aseguró la plata con 42:46, consolidando una actuación sobresaliente para su delegación.

Palmarés de Jerónimo Calderón

Más allá del resultado, el bronce de Calderón ratifica su proyección, teniendo en cuenta que ya venía de conquistar la medalla de oro en la contrarreloj del Panamericano Junior 2025 y la plata en los Juegos Bolivarianos de la Juventud 2024.

Asimismo, el corredor colombiano llega a esta competencia como vigente campeón nacional de ciclismo en ruta, lo que respalda su condición como uno de los talentos más prometedores del país en esta disciplina.

Por su parte, el otro colombiano en competencia, Juan Diego Quintero, también cumplió una presentación destacada al finalizar en la sexta posición con un tiempo de 00:43:55, aportando puntos importantes para el país.

Clasificación completa Panamericano de ruta - CRI hombres sub 23

Sebastián Ruiz - México - 00:42:02 José Juan Prieto - México - 00:42:46 Jerónimo Calderón - Colombia - 00:43:10 Nehuen Lautar Erripa - Argentina - 00:43:38 Kerin Navas - Ecuador - 00:43:44 Juan Diego Quintero - Colombia - 00:43:55 Vicente Cárdenas - Chile - 00:44:55 Pablo Sancho - Costa Rica - 00:46:02 Amauri Santiago - Puerto Rico - 00:46:56 Jaylen Briceño - Belice - 00:47:25 Jesús Miguel Goyo - Venezuela - 00:47:51 Facundo Arias - Chile - 00:48:20 Jadian Neaves - Trinidad y Tobago - 00:49:18 Denver Alphonse - Santa Lucía - 00:51:48 Giovanni Fonseca - Nicaragua - 00:52:03 Kener Ramos - Nicaragua - 00:52:28

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La prueba evidenció el alto nivel competitivo del continente, con diferencias mínimas entre los corredores y un ritmo constante a lo largo de todo el recorrido.

De esta manera, Colombia sigue sumando protagonismo en el Campeonato Panamericano de Ruta 2026, con jóvenes figuras como Jerónimo Calderón que comienzan a consolidarse en el ámbito internacional y que ilusionan de cara al futuro del ciclismo nacional.