Movistar tomó decisión con Nairo: convocan inesperada rueda de prensa

Uno de los ciclistas colombianos más reconocidos a nivel mundial es sin duda Nairo Quintana, pedalista boyacense de 36 años que tiene en su palmarés destacados premios como un título de Giro de Italia en 2014 y uno de Vuelta a España en el 2016, además de dos subcampeonatos en el Tour de Francia.

El corredor que supo destacarse defendiendo los colores del Movistar Team y que este año disputa su último año de contrato con el equipo español, ha convocado una inesperada rueda de prensa en la víspera de lo que será la ‘Volta a Cataluña’.

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Nairo Quintana convoca inesperada rueda de prensa

En las últimas horas se dio a conocer la noticia, donde el Movistar Team autorizó al pedalista boyacense para dirigirse a los medios de comunicación, una rueda de prensa pactada para el próximo domingo 22 de marzo donde reportes indican se daría el anuncio del retiro profesional de Nairo Quintana.

No es común que un pedalista convoque una rueda de prensa en pleno transcurso de la temporada, por eso, se cree que el anuncio tiene que ver con la continuidad de Nairo en el ciclismo, un encuentro con la prensa en Barcelona, donde seguramente el pedalista colombiano estará acompañado por Eusebio Unzué, el director deportivo del Movistar Team, quien fue su líder desde que militó por primera vez en la escuadra española en 2012.

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El palmarés de Nairo Quintana en el ciclismo

A parte de sus títulos en el Giro de Italia y la Vuelta a España, Nairo ganó en 2013 la camiseta de la clasificación de la montaña y de los jóvenes en el Tour de Francia.

Además, ganó dos veces la Tirreno-Adriático, dos veces el Tour de la Provence y también en dos ocasiones la Vuelta a Burgos, palmarés que también se complementa con un título en la ‘Volta a Cataluña’, en el Tour de Romandía y la Itzulia.